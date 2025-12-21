Trump Suspende Lotería de Green Cards Tras Ataques en Brown y MIT

La administración estadounidense ha decidido poner fin al programa de lotería de visados de residencia permanente, en respuesta a un reciente tiroteo ocurrido en la Universidad de Brown, vinculado a un exestudiante que ingresó al país a través de este sistema.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la suspensión del programa conocido como Programa de Visas de Diversidad para Inmigrantes. Este cambio se produce tras la identificación de Claudio Manuel Neves Valente, un ciudadano portugués de 48 años y antiguo alumno de Brown, como el autor del ataque. Noem indicó que Valente obtuvo su Green Card en 2017, y lamentablemente fue encontrado muerto en lo que se presume fue un suicidio.

Un Cambio en la Política de Inmigración

Noem expresó a través de una publicación en X que está solicitando a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. que interrumpan el programa, glorificando que esta pausa es crucial para «garantizar que ningún estadounidense más resulte perjudicado por este nefasto programa».

La suspensión del programa, que ofrece 50.000 visas anualmente, es la última medida del presidente Donald Trump para restringir la inmigración. Esta decisión responde regularmente a incidentes violentos que el gobierno vincula a políticas migratorias consideradas laxas.

Medidas Previas de Restricción

Previo a esta suspensión, el gobierno ya había limitado la inmigración desde países en desarrollo después de que un ciudadano afgano fuese acusado de disparar a soldados en Washington. También, una nueva tarifa de 100.000 dólares para visas H-1B ha sido implementada, afectando a muchos trabajadores del sector tecnológico.

Además, la administración de Trump ha intensificado su enfoque en la aplicación de leyes migratorias y planea aumentar significativamente la capacidad de detención de inmigrantes, incluyendo la creación de «megacentros» en todo el país.

Con estas acciones, se busca generar un cambio profundo en la política migratoria estadounidense en medio de un clima de creciente preocupación sobre seguridad y control fronterizo.