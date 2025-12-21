Massacre cerca de Johannesburgo: al menos nueve muertos

Un trágico tiroteo en el barrio de Bekkersdal, cerca de Johannesburgo, ha conmocionado a la sociedad sudafricana. En un ataque que ocurrió a la 1 a.m. este domingo, al menos nueve personas perdieron la vida y diez más resultaron heridas. La policía ha iniciado una cacería para encontrar a los responsables, un grupo de al menos doce individuos.

El suceso tuvo lugar en una taberna, donde se desató el caos cuando varios delincuentes emboscaron a los asistentes. Según el informe policial, los atacantes llegaron en un vehículo kombi blanco y un sedán plateado, disparando indiscriminadamente antes de huir del lugar. Las autoridades han instado a cualquier testigo a que comparta información relevante para ayudar en la investigación.

El Contexto de la Violencia en Sudáfrica

Los tiroteos masivos se han vuelto alarmantemente comunes en Sudáfrica. Este incidente se produce a solo dos semanas de otro tiroteo en el que perdieron la vida 12 personas y otras 14 resultaron heridas en un hospedaje en la localidad de Saulsville, al oeste de Pretoria.

Reacción de las Autoridades y Comunidad

Las fuerzas del orden están tomando medidas para reforzar la seguridad en la región tras este último hecho violento. La comunidad local está en estado de shock y exige respuestas a las autoridades sobre cómo se puede prevenir que estos episodios se repitan.