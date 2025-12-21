Nueva Jersey: Así será el salario mínimo por hora en 2026

¡Buenas noticias para los trabajadores de Nueva Jersey! Aumento del salario mínimo en 2026

A partir del 1 de enero de 2026, los trabajadores en Nueva Jersey experimentarán un incremento significativo en su salario mínimo, sumándose a otras reformas económicas importantes.

El gobierno de Nueva Jersey ha confirmado que el salario mínimo aumentará en 43 centavos, alcanzando un nuevo monto de 15,23 dólares por hora. Esta medida beneficiará a numerosos trabajadores en el estado, quienes pronto verán un cambio positivo en sus salarios.

Contexto del Aumento Salarial

Este ajuste ha sido determinado en base al Índice de Precios al Consumidor (CPI) proporcionado por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. El Comisionado de Trabajo, Robert Asaro-Angelo, anunció esta noticia en octubre, resaltando que la mayoría de los empleados se verán beneficiados.

Detalles Específicos del Incremento

Los trabajadores temporales y aquellos de pequeñas empresas también disfrutarán del aumento, pasando de 14,53 a 15,23 dólares por hora. Este movimiento busca proporcionar mayor estabilidad economicamente a los residentes del estado.

Protecciones Legales para los Empleados

El gobierno de Nueva Jersey ha enfatizado que la mayoría de los trabajadores tienen derecho legal a recibir el salario mínimo estipulado, con algunas excepciones que incluyen vendedores de automóviles y menores de 18 años.

Cambios Adicionales en las Leyes

Además del aumento salarial, se implementarán otras reformas que entrarán en vigor en 2026. Una de las más notables es el incremento de tarifas en los peajes de los puentes que conectan Nueva Jersey con Pensilvania. Este aumento afectará a los ocho puentes que cruzan el río Delaware.

Nuevas Iniciativas para Veteranos

El gobernador Phil Murphy también ha firmado una ley que modifica el enfoque del departamento que maneja la atención a veteranos, priorizando asuntos como vivienda, servicios médicos y prestaciones para veteranos y sus familias.

Aumento General del Salario Mínimo en EE.UU.

Este cambio en Nueva Jersey forma parte de una tendencia más amplia, ya que 19 estados también incrementarán su salario mínimo a partir de enero de 2026. Los nuevos montos se implementarán en 49 ciudades y condados, con el objetivo de hacer frente a las crecientes dificultades económicas para acceder a la vivienda.

En los meses posteriores, se espera que cuatro nuevas entidades y 22 jurisdicciones locales también adopten el aumento del salario mínimo, proveyendo así salarios más dignos y sostenibles para todos.