Google elige a Argentinos: Descubre HumanIA, la nueva inteligencia para escuelas

Un ambicioso proyecto respaldado por Google busca transformar la educación digital en Argentina y Uruguay, promoviendo un uso responsable de la inteligencia artificial entre estudiantes y docentes.

Un Proyecto Innovador para la Educación Digital

HumanIA es una iniciativa impulsada por Chicos.net, una organización argentina sin fines de lucro dedicada a la educación digital y a la defensa de los derechos de los menores en el entorno tecnológico. Su principal meta es fomentar un uso crítico y creativo de la inteligencia artificial, orientado hacia una ciudadanía digital más consciente.

Desde su lanzamiento, que coincidió con el crecimiento de los asistentes de inteligencia artificial generativa, el interés por parte de docentes y escuelas ha aumentado notablemente.

Alcance y Público Objetivo

Con un enfoque en la formación docente, HumanIA ha logrado impactar a más de 60,000 personas en Argentina y Uruguay, incluyendo:

Docentes, estudiantes, equipos de dirección, familias y miembros de la comunidad que apoyan a niños y adolescentes.

Formación y Recursos Disponibles

HumanIA ofrece diversas propuestas formativas a través de su plataforma, diseñadas para promover un uso seguro y creativo de las tecnologías. La directora de Chicos.net, Mariela Reiman, señala: «Brindamos cursos virtuales, en su mayoría autoasistidos, para que los docentes puedan avanzar a su propio ritmo en la implementación de la IA en el aula.»

Explorando la Inteligencia Artificial en la Educación

El objetivo es acompañar el aprendizaje tanto de estudiantes como de docentes. HumanIA aborda diferentes dimensiones de la inteligencia artificial:

Comprensión, funcionalidad, aplicaciones, potenciación de la creatividad e integración en el ámbito educativo. Según Reiman, «cada curso o material tiene un enfoque particular, pero mantenemos un enfoque integral en todas nuestras propuestas».

Un Enfoque Local y Diversificado

HumanIA se destaca por su enfoque local, ya que sus recursos son diseñados específicamente para el contexto argentino. Esta adaptación permite un aprovechamiento óptimo del contenido formativo.

La variedad de formatos ofrece a estudiantes y adolescentes la flexibilidad para escoger su propio camino educativo, tocando múltiples áreas del conocimiento y facilitando el aprendizaje.

Inversión y Sostenibilidad del Proyecto

La creación de HumanIA fue posible gracias a una inversión inicial de 200,000 dólares donados por Google.org, el sector filantrópico de Google que busca abordar desafíos sociales mediante donaciones y soluciones tecnológicas.

HumanIA, al ser una iniciativa sin fines de lucro, no genera ingresos ni almacena datos de sus usuarios, sosteniéndose únicamente en la generosa donación de Google.org. Sus recursos son completamente libres y gratuitos.

Metas Futuras de HumanIA

Con la mirada puesta en el futuro, el proyecto tiene como objetivo alcanzar a al menos otro 60,000 docentes en la región, ampliando su formación y especialización en diversas áreas donde la inteligencia artificial puede ser implementada en la educación.