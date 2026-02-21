Analistas Alerta: Preocupante Dato de USDT

La stablecoin USDT, emitida por Tether, enfrenta su mayor descenso en meses, lo que ha encendido las alarmas entre analistas del ecosistema cripto. Descubre cómo esto impacta la liquidez del mercado.

Recientes cambios en el comportamiento de la stablecoin USDT resaltan una tendencia preocupante en el ecosistema cripto. Según los últimos datos, la oferta circulante de esta moneda ha disminuido considerablemente, lo que trae consigo implicaciones significativas para los inversores.

USDT Enfrenta su Mayor Caída Mensual

La stablecoin USDT, de Tether, se dirige hacia una caída mensual que podría ser la más pronunciada en años. Durante febrero, su oferta se contrajo en aproximadamente 1.500 millones de dólares, tras una reducción de 1.200 millones en enero, de acuerdo a la firma Artemis Analytics. Esta tendencia nos recuerda los efectos devastadores posteriores al colapso del exchange FTX en noviembre de 2022.

Una Señal de Preocupación para la Liquidez

Desde el colapso de FTX y sus numerosas filiales, el suministro de USDT ya había evidenciado una caída de 2.000 millones de dólares en diciembre de 2022. La actual reducción puede ser vista como un indicativo de una contracción en la liquidez del mercado, considerando que USDT es una de las principales vías de acceso para los inversores en criptomonedas.

Con una capitalización de mercado aproximada de 183.000 millones de dólares, USDT representa el 71% del total de stablecoins, haciendo que cualquier disminución en su oferta circulante sea especialmente relevante.

El Mercado de Stablecoins se Comporta de Manera Divergente

A pesar del retroceso de USDT, no hubo una contracción general en el mercado de stablecoins durante este periodo. Según datos de DeFiLlama, la capitalización total del mercado de stablecoins en exchanges creció un 2,33% en febrero, alcanzando unos 307.000 millones de dólares.

Sin embargo, las principales stablecoins como USDT y USDC de Circle mostraron descensos del 1,7% y del 0,9% respectivamente, evidenciando que la situación de USDT es particular dentro del panorama más amplio de las criptomonedas.

Movimientos de Ballenas y Nuevas Demandas

Las grandes billeteras del mercado han comenzado a reducir sus posiciones en USDT. En la última semana, 22 billeteras de grandes inversores vendieron un total de 69,9 millones de dólares en USDT, aumentando notablemente la tasa de venta. Al mismo tiempo, los traders considerados como «dinero inteligente» han tomado también el rol de vendedores netos, intensificando la presión sobre esta stablecoin.

A pesar de esto, hay un aumento en la demanda por parte de nuevos usuarios, quienes han comprado cerca de 591 millones de dólares en USDT en la última semana. Esta actividad sugiere que, a pesar de que los grandes inversores están alejándose, los participantes recientes están entrando en el mercado, absorbiendo parte de la liquidez disponible.

Estos flujos mixtos reflejan una división clara entre los grandes holders que están desinvirtiendo y los nuevos inversores que están ingresando al mercado, lo que indica un dinamismo en el ecosistema, a pesar de la estabilidad relativamente constante en la emisión global de stablecoins.