Venezuela: 379 Presos Políticos Liberados Tras Nueva Ley de Amnistía

La Justicia venezolana ha dado un paso trascendental al liberar a 379 presos políticos, justo después de la aprobación de una ley de amnistía impulsada por el gobierno interino. Este cambio legislativo, esperado por muchos, marca un momento clave en la lucha por los derechos humanos en el país.

El anuncio llegó de la mano del parlamentario Jorge Arreaza, quien supervisa el proceso de liberación. Detalló que los excarcelados serían liberados en la noche del viernes y la mañana siguiente, generando un clima de esperanza entre las familias de los detenidos.

Familias y Movimientos Sociales: Una Larga Lucha

Este avance es el resultado de semanas de presión intensa por parte de los familiares de los detenidos, quienes realizaron manifestaciones y hasta huelgas de hambre para exigir justicia. En este contexto, la presidenta encargada Delcy Rodríguez defendió la ley como un paso hacia “una Venezuela más democrática, más justa y más libre”.

Un Panorama Complejo para los Detenidos

A pesar de esta noticia alentadora, la ONG Foro Penal estima que todavía quedan alrededor de 650 presos políticos en situación de detención. Además, las liberaciones recientes de 448 opositores tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense a principios de enero, no aseguran que todos los detenidos se beneficien de esta nueva ley.

Limitaciones a la Amnistía

Expertos advierten que la ley de amnistía podría no alcanzar a todos los detenidos, especialmente a aquellos acusados de delitos considerados como terrorismo, incluidos algunos militares. Esta exclusión plantea preguntas sobre el verdadero alcance del compromiso del gobierno con los derechos humanos.

Respaldo del Gobierno y Mensaje de Esperanza

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, ha expresado apoyo a esta iniciativa, interpretándola como una “señal de madurez y fortaleza política” enfocada en garantizar la estabilidad nacional. Al promulgar esta ley, Rodríguez calificó el acto como “de grandeza”, subrayando que el proceso de transición en el país exige tanto pedir como recibir perdón en este nuevo escenario institucional que enfrenta Venezuela.