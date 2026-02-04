Andalucía Implementa Medidas Especiales por el Temporal

La Junta de Andalucía ha elevado la alerta de emergencias a nivel 2, anunciando la implementación de medidas extraordinarias debido a la inminente llegada de un sistema meteorológico que podría provocar inundaciones significativas. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha comunicado estas decisiones tras presidir una reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias, instando a la población a prepararse para condiciones adversas.

Medidas Inmediatas para la Seguridad de la Población

Moreno ha informado sobre una serie de acciones, que incluyen la difusión de avisos a través del sistema ‘Es-Alert’ a aquellas localidades en riesgo de lluvias extremas. Además, se han solicitado restricciones de movimiento y se ha decidido la suspensión de clases presenciales en todos los colegios e institutos, excepto en Almería.

Pronóstico Meteorológico: Lluvias Desgastantes a la Vista

El fenómeno, conocido como borrasca Leonardo, se prevé que traiga lluvias copiosas a lo largo de la costa andaluza, con estimaciones de hasta 120 litros por metro cuadrado en las primeras 12 horas desde su llegada. La Agencia Estatal de Meteorología advierte que las intensas precipitaciones se extenderán durante el miércoles y jueves, con una posible pausa el viernes, para reanudarse durante el fin de semana.

Preparativos y Coordinación de Recursos

Moreno ha subrayado que se tiene todo listo, incluyendo la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME), para hacer frente a las posibles contingencias, como la gestión de balsas mineras y el rescate de personas. Se están tomando medidas anticipatorias y se evaluará la situación diariamente para ajustar las estrategias según sea necesario.

Recomendaciones para los Ciudadanos

El presidente también ha hecho un llamado a los ciudadanos a limitar sus desplazamientos a lo estrictamente necesario y ha advertido que se implementarán sanciones para quienes no cumplan con las instrucciones de evacuación. Asimismo, ha sido suspendida la actividad en centros de participación activa y asistenciales, junto con la recomendación de cancelar actividades deportivas al aire libre.

Los Efectos de la Lluvia Persistente

Juanma Moreno ha indicado que el suelo ya se encuentra saturado debido a las lluvias recientes, y que 50 embalses en la región están soltando agua. Las autoridades alertan sobre el riesgo elevado de inundaciones en áreas como la comarca de Jerez, el Campo de Gibraltar, y la Costa del Sol, donde las lluvias podrían alcanzar niveles récord.

Así, Andalucía se prepara para enfrentar un clima desafiante, instando a sus habitantes a permanecer alertas y seguir las indicaciones de las autoridades para garantizar su seguridad.