Elon Musk tilda de ‘tirano’ al PM español por prohibir las redes a menores de 16 y limitar el contenido de odio

La iniciativa del gobierno busca proteger a los más jóvenes de los peligros del entorno digital, en un contexto de creciente preocupación sobre el impacto de las redes sociales en la juventud.

Medidas para un Entorno Digital más Seguro

El primer ministro español, Pedro Sánchez, ha anunciado una serie de acciones que incluyen la prohibición del uso de redes sociales por parte de menores de 16 años. «Debemos proteger a nuestros niños de este ‘salvaje oeste digital'», afirmó, subrayando la responsabilidad de las empresas tecnológicas ante la proliferación de contenido dañino.

La Reacción de Elon Musk y el Debate Público

Sánchez no escatimó en críticas hacia Elon Musk, quien utilizó su plataforma X para difundir desinformación sobre una reciente decisión del gobierno de regularizar a 500,000 trabajadores indocumentados. Musk respondió con insultos hacia el primer ministro, intensificando un cruce de declaraciones que ha captado la atención de los medios.

Iniciativas Similares en Europa

Este anuncio se produce en un contexto donde otros países europeos, como Grecia, están considerando medidas similares. Se espera que España y Grecia se sumen a una tendencia que ya ha visto a naciones como el Reino Unido y Francia fijar posturas más restrictivas sobre el uso de redes sociales entre los jóvenes.

Aviso Global sobre el Uso de Redes Sociales

Gobiernos de todo el mundo están revisando los efectos del tiempo de pantalla en el desarrollo y bienestar mental de los niños. «No podemos permitir que nuestros hijos naveguen por este espacio solos», declaró Sánchez en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubai.

Apoyo Legal para Familias

Las nuevas regulaciones ofrecerían a los padres una base sólida para establecer límites y reducir la ansiedad social en los menores, según Diana Díaz, directora de la Fundación ANAR para niños y adolescentes en riesgo. Además, se están considerando investigaciones sobre posibles infracciones legales por parte de plataformas como Grok de Musk, TikTok e Instagram.

El Aumento de la Preocupación Pública

Un reciente sondeo de Ipsos reveló que el 82% de los españoles apoya la prohibición del uso de redes sociales para menores de 14 años, un aumento notable respecto al 73% en 2024. Esta tendencia refleja una preocupación creciente por el bienestar de los jóvenes en el ámbito digital.