Evacuación en la línea E del subte por falla técnica y pasajero descompuesto

Caos en el Subte E: Pasajeros Caminan por las Vías tras Falla Técnica

Un singular episodio ocurrió en el Subte E de Buenos Aires, donde pasajeros tuvieron que transitar a pie por las vías tras una falla técnica y un incidente de salud.

La escena fue captada en video por testigos que, entre risas y molestias, compartieron su experiencia en redes sociales. El incidente tuvo lugar a las 17:37, cuando la empresa Emova anunció retrasos en el servicio debido a un tren detenido y la descompensación de un usuario.

Situación Crítica y Reacción de la Empresa

El servicio de la línea violetada quedó limitado entre Bolívar y Virreyes, impidiendo el funcionamiento de varias estaciones como Correo Central, Catalinas y Retiro. En un comunicado en su cuenta de X, la compañía informó sobre las demoras y el procedimiento llevado a cabo. Alrededor de las 18:30, se anunció que el servicio había sido restablecido.

El Protocolo de Seguridad en Acción

Desde Emova explicaron que se activó el protocolo de seguridad debido a la situación del pasajero descompuesto. «Se procedió a la evacuación de la misma. Personal de Emova asistió en el procedimiento, que se realizó sin inconvenientes», aseguraron.

Pasajeros en Movimiento

Los usuarios, en un pasillo estrecho a lo largo de las vías, tuvieron que recorrer la distancia con precaución, siguiendo instrucciones de un empleado de la empresa. Algunos intentaron tomarse la situación con humor, mientras otros expresaron su descontento. Videos de la caminata fueron ampliamente compartidos, capturando desde la seriedad de la emergencia hasta momentos de diversión.

Reacciones en Redes Sociales

Las redes sociales se inundaron de comentarios y reacciones, con usuarios manifestando su indignación por la calidad del servicio y el costo del pasaje. Aquellos que vivieron la experiencia destacaron el contraste entre el sentido del humor y la insatisfacción generalizada.

La situación, aunque resuelta, dejó entrever las deficiencias en el servicio de transporte, generando debate sobre la calidad y la confianza en el sistema de subtes de Buenos Aires.