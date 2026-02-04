El Gobierno enfrenta en julio su prueba de fuego: ¿Podrá sostener la credibilidad del plan financiero entre la dependencia de Bessent y el reflejo de Brasil?

La situación económica en Argentina se torna crítica y las decisiones del Ministro de Economía son cruciales. Luis Caputo debe afrontar un desafío inminente que decidirá el rumbo financiero del país.

La difícil tarea de Luis Caputo

Caputo ha trabajado para acumular reservas en el Banco Central, controlar la brecha cambiaria y reducir el riesgo país a menos de 500 puntos básicos. Sin embargo, estos logros tienen un peso limitado en el ámbito de la inversión real. La verdadera prueba económica llegará en julio, cuando deberá enfrentar vencimientos de deuda. Optar por un REPO podría interpretarse como una medida temporal, mientras que una emisión voluntaria de bonos sería la clave para disipar dudas sobre la solvencia del país y activar inversiones genuinas.

Cómo Enfrentar la Montaña de Vencimientos

El centro del dilema radica en cómo afrontar los casi USD 4.035 millones en vencimientos que debe el gobierno en la segunda mitad del año, la mayor parte destinada a bonistas privados. La presión aumenta sobre Caputo para que encuentre la solución adecuada.

El Riesgo de un REPO

A pesar de que se espera que Argentina cumpla con sus compromisos, el medio para hacerlo genera incertidumbre. Si Caputo elige un REPO, esto podría enviarse como una señal de debilidad en el mercado. Aunque se consigan los dólares, aumentar la deuda a corto plazo sin reservas sólidas podría profundizar los problemas financieros. Los analistas señalan que una emisión de deuda antes de julio podría restablecer la confianza en el modelo económico actual.

Sincronización entre Agro y Finanzas

La estrategia de Caputo debe ser ajustada entre la liquidación del agro y las maniobras financieras efectivas. Según el economista Lucio Garay Méndez, es probable que la parte de los organismos internacionales, excepto el FMI, se refina antes de que el gobierno recurra a la compra de dólares. La clave será que el Banco Central logre comprar más de USD 1.000 millones, mantenido por los resultados del trimestre agrícola.

Urgente Necesidad de Emitir Bonos

Para asegurar el flujo de dólares, se prevé que el gobierno debería considerar regresar al mercado con nuevas emisiones de bonos. Estas medidas serían esenciales para asegurar financiamiento y mantener la confianza de los inversores internacionales.

¿Por Qué Falta Inversión Real?

A pesar de los esfuerzos por mantener el equilibrio macroeconómico, la inversión real sigue languideciendo. Muchas empresas extranjeras que consideran invertir en Argentina se muestran escépticas y prefieren mercados más estables, como Brasil, que presenta un horizonte de previsibilidad mucho más atractivo.

Impacto del Riesgo País en la Inversión

Recientemente, el riesgo país ha experimentado un aumento, lo que concuerda con la apatía entre los inversores. La falta de nuevas emisiones de deuda limita la llegada de fondos, lo cual afecta a los activos argentinos que dependen del pulso global.