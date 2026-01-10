Andrés Costamagna: «La carne será costosa para los salarios»

Expertos advierten que el próximo año será crucial para el mercado de la carne en Argentina, donde se prevé un aumento en los precios y una producción restringida.

En una reciente entrevista con Canal E, el consultor ganadero Andrés Costamagna advirtió sobre las complicaciones que enfrentará el mercado cárnico en 2026. Con un panorama de precios elevados y una producción limitada, el consumidor se verá cada vez más exigido.

Clima Favorable, Pero Retención en la Producción

Después de años marcados por sequías, el clima presenta una mejora significativa para el sector ganadero argentino. “Hoy contamos con una perspectiva favorable para la producción de pasto”, señaló Costamagna. A pesar de esta positiva noticia climática, se anticipa que no se traducirá en un aumento inmediato de la carne. “Esperamos un año de retención, lo que afectará la producción y la oferta de carne”, precisó.

Demanda Firme y Escasez Global

A medida que la oferta disminuye, la demanda sigue siendo robusta, tanto a nivel local como internacional. “Ya estamos viendo escasez de carne en el mercado global y también a nivel local”, indicó Costamagna, señalando que esta situación mantendrá los precios en aumento durante todo el 2026. Los productores podrían beneficiarse, en contraposición a un consumidor cada vez más ajustado.

Incremento de Importaciones de Carne

Frente a la escasez, las importaciones de carne vacuna jugarán un rol clave el año próximo. Costamagna mencionó que en 2025 se importaron alrededor de 60.000 toneladas, y anticipó que “en 2026 se duplicarán las importaciones”. Brasil, Paraguay y Uruguay son los principales proveedores, especialmente para satisfacer las cadenas de hamburguesas. Sin embargo, el impacto de las importaciones es relativo, ya que “los argentinos consumen 2,2 millones de toneladas de carne vacuna; la importación es todavía muy baja”.

El Aumento de Precios y Cambios en el Consumo

Costamagna proyecta que la carne vacuna será la que liderará los incrementos de precios en el mercado alimenticio. “Normalmente, en marzo se observa un alza significativa y esperamos que este año se repita”, explicó. Además, destacó que la inflación está sobredimensionada por una canasta básica que no se actualiza adecuadamente. “Esto provoca que los aumentos en el precio de la carne impacten desproporcionadamente en el Índice de Precios al Consumidor”, agregó.

Nuevas Dinámicas en el Consumo de Carne

El consumo de carne también está experimentando transformaciones. “La carne de cerdo y la de pollo son más económicas y distan mucho del precio de la carne vacuna”, lo que lleva a los hogares a cambiar sus hábitos, disminuyendo el consumo de asado. “Veremos menos asado en las parrillas argentinas”, resumió Costamagna.

Mirando Hacia el Futuro

El dilema es de carácter estructural. “Hoy tenemos una vaca por habitante; cuando nací, había tres”, recordó. La recuperación del stock ganadero podría tomar tiempo, y Costamagna prevé que “la recomposición del stock solo se verá en 2027 o 2028”. Para 2026, concluyó de forma clara: “Será un año de atención; la carne será relativamente cara en relación a los salarios”.