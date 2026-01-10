Milei respalda a Rafael Grossi para la ONU y propone dejar atrás la agenda woke

El presidente Javier Milei ha mostrado su apoyo inequívoco a Rafael Grossi, quien aspira a convertirse en el próximo secretario general de la ONU. Para Milei, la elección de Grossi representaría un cambio trascendental en la dirección del organismo internacional.

En una reciente entrevista con CNN en español, Milei subrayó la importancia de que Grossi asuma el cargo para modificar la agenda de la ONU, que según él, ha tomado un rumbo problemático en los últimos años. “Es necesario alejarnos de la agenda woke”, manifestó el mandatario argentino en referencia a lo que considera un enfoque sesgado del organismo.

Una propuesta de cambio para la ONU

Milei explicó que Grossi tiene un plan concreto para reformar la ONU, y criticó varias de las iniciativas implementadas por el organismo a lo largo de las últimas décadas, las cuales considera fracasadas. El presidente argentino propone que la organización regrese a su propósito original: prevenir conflictos y mejorar las relaciones entre países, enfatizando que muchas propuestas actuales perjudican a los Estados miembros.

Además, Milei reiteró su alineamiento geopolítico con Estados Unidos e Israel, y expresó su confianza en que tanto Donald Trump como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, respalden la candidatura de Grossi. Aunque se mostró optimista respecto al apoyo estadounidense, fue más cauto al referirse a las posturas de China y Francia respecto a la elección.

Javier Milei nombró a Fernando Iglesias como embajador argentino en Bélgica

La candidatura de Grossi fue formalmente presentada por Argentina y ha recibido el respaldo del canciller Pablo Quirno, además del apoyo expreso del presidente. Las elecciones para el nuevo secretario general de la ONU están programadas para mediados de 2026.

Grossi cuenta con una vasta trayectoria en el ámbito diplomático y ha sido director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) desde 2019, destacándose en un entorno de tensiones internacionales.

Relaciones internacionales en un contexto global

Milei también abordó la relación con China, afirmando que está planificando una visita oficial al país asiático. Destacó el lazo comercial con Beijing, haciendo hincapié en que Argentina mantiene una política de apertura económica, independientemente de sus alineamientos estratégicos. En contraste, criticó al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por desacuerdos sobre Venezuela y el “socialismo del siglo XXI”. El presidente argentino se encuentra trabajando en la creación de un bloque regional basado en la “libertad” y la oposición tanto al socialismo como a la agenda woke.

Roberto Bacman: “Es la primera vez que Milei se reúne con un dirigente de la derecha tradicional europea”

Al final de la entrevista, Milei respondió a críticas de la oposición sobre la criptomoneda $Libra, defendiendo la transparencia en el asunto y calificando de politiquería el uso del tema por sus adversarios. Con ello, dejó claro que la candidatura de Grossi a la ONU está enmarcada dentro de una estrategia más amplia sobre el papel de Argentina en el ámbito internacional.

LB/DCQ