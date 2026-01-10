Guía: Desactiva Meta AI en WhatsApp 2026 y sus beneficios

En 2026, WhatsApp presenta Meta AI, un asistente virtual que promete facilitar la comunicación, pero que ha generado preocupaciones sobre la privacidad de los usuarios. Descubre cómo desactivarlo para proteger tus datos.

WhatsApp, la popular aplicación de mensajería, ha añadido recientemente Meta AI, un asistente interactivo disponible para todos los usuarios a partir de 2026. Aunque este recurso puede ser muy útil, expertos en tecnología sugieren desactivarlo debido a las implicaciones de privacidad que conlleva.

Meta AI se activa con un ícono visible en la barra de chat, similar al de los stickers. Al presionarlo, los usuarios pueden interactuar con el asistente, que ofrece respuestas y sugerencias en tiempo real. Sin embargo, la utilización de esta herramienta ha generado inquietudes por el tratamiento de datos personales.

Pasos para desactivar Meta AI en WhatsApp

Si decides que es mejor prescindir de este asistente, puedes desactivarlo fácilmente desde la configuración de la app. A continuación, te mostramos el proceso:

1. Ingresa a Ajustes.

2. Selecciona la opción Chats.

3. Desactiva la pestaña de Meta AI.

Con estos simples pasos, el ícono del asistente se eliminará de la barra de conversación y ya no tendrás acceso a sus sugerencias, aunque la inteligencia artificial puede seguir operando en funciones secundarias de la app.

WhatsApp permite desactivar Meta AI para preservar la privacidad de la información del usuario.

Razones para desactivar Meta AI

La principal preocupación al utilizar Meta AI radica en la privacidad de los datos. Este asistente necesita procesar las consultas de los usuarios a través de servidores externos, lo que podría significar que parte de la información compartida sea utilizada para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial.

A pesar de las afirmaciones de la empresa sobre la protección y anonimización de los datos, muchos expertos advierten que la inclusión de inteligencia artificial en aplicaciones de mensajería podría aumentar el riesgo de exposición.

Aunque desactivar Meta AI no elimina completamente su presencia, ya que algunas funciones de la app seguirán ofreciendo sugerencias automáticas, esta acción permite a los usuarios tener un mayor control sobre sus interacciones y reduce la influencia directa de la inteligencia artificial en su comunicación diaria.