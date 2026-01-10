Rosario Central anhela el regreso de Lo Celso

Rosario Central está en negociaciones para traer de vuelta a Giovani Lo Celso, un movimiento que podría ser clave en su próxima participación en la Copa Libertadores.

En el marco de un nuevo mercado de pases, Rosario Central no se detiene y ya ha podido asegurar la llegada de tres refuerzos. Sin embargo, ahora las miradas se centran en un posible regreso de Giovani Lo Celso, mediocampista destacado de la Selección Argentina.

Contactos iniciales con Lo Celso

La dirigencia del Canalla ha iniciado conversaciones con Lo Celso para explorar su situación actual. La intención es reunirlo con Ángel Di María, su antiguo compañero en PSG y en la selección nacional, con el objetivo de fortalecer el equipo para la campaña que se avecina.

El deseo del jugador y las dificultades económicas

Lo Celso, quien ha estado en la lista de deseos de equipos como el Inter Miami, estaría abierto a regresar a Rosario Central. Su motivación radica en la necesidad de sumar minutos de juego para asegurar su lugar en el Mundial 2026, algo que le ha costado recientemente en el Real Betis.

A pesar de este interés, se presenta un obstáculo importante: el equipo español exige cerca de 15 millones de euros por su traspaso. La situación se complica ya que Lo Celso tiene contrato vigente hasta junio de 2028, por lo que su regreso como agente libre parece ser la única salida viable.

Cruzeiro marca un hito en el mercado sudamericano

Mientras tanto, en el fútbol sudamericano, Cruzeiro ha hecho historia al concretar la compra más costosa del continente. Con el objetivo de mantener el nivel competitivo tras un año exitoso, el club de Belo Horizonte ha realizado una contratación que ha dejado a muchos sorprendidos.

Una inversión monumental

El equipo ha fichado a Gerson por 30 millones de euros, una cifra que desborda cualquier precedente en Sudamérica. De esta suma, 27 millones irán al Zenit de San Petersburgo, donde Gerson había jugado anteriormente, más otros 3 millones en bonos por rendimiento.

Impacto en el mercado

Este movimiento supera las transacciones previas más altas, incluyendo los 25.5 millones que Palmeiras pagó por Vitor Roque y otros importantes fichajes recientes, estableciendo un nuevo estándar que cambiará la dinámica del mercado.

Thiago Almada, en la mira del Palmeiras

Por otro lado, Thiago Almada ha llegado a la consideración de ser transferible por parte del Atlético de Madrid, tan solo seis meses después de su llegada al club. Ante esta situación, Palmeiras ha presentado una oferta tentadora de 20 millones de euros por el 50% de su pase, buscando un refuerzo para su plantilla de cara a la próxima Libertadores.

Una oportunidad para Thiago

El futbolista, que ha dejado una excelente impresión en Brasil, donde ganó la Copa Libertadores con Botafogo, busca continuidad en otros mercados para preparar su participación en el Mundial 2026. Esta propuesta podría beneficiar tanto al jugador como al club español, que busca recuperar la inversión realizada en su compra.