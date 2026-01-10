La Matilde presenta su atractiva propuesta de verano: experiencias sensoriales y turismo sostenible en Traslasierra

Descubre la propuesta única de Posada Rural La Matilde, un refugio en San Javier que combina naturaleza, gastronomía y experiencias enriquecedoras en un ambiente sostenible.

Impresionante Ubicación y Alojamiento Confortable

Ubicada en el espectacular Valle de Traslasierra, La Matilde ofrece diez cómodas habitaciones, ocho clásicas y dos superiores, diseñadas para integrarse armónicamente al paisaje. Cada habitación cuenta con galerías privadas y estufas a leña, perfectas para disfrutar de las vistas a la serranía. Además, una de las habitaciones es accesible para personas con movilidad reducida.

Un Modelo de Turismo Orgánico

La posada se extiende sobre seis hectáreas que incluyen viñedos orgánicos, huertas, frutales y flores comestibles. La combinación de un paisaje impresionante y una producción agrícola sostenible permite a los visitantes disfrutar de un turismo sin apuros, en sintonía con el ritmo de la vida rural y el imponente background del Champaquí.

Degustaciones y Experiencias Únicas

Este verano, no te pierdas la experiencia Visita a Viñedos + Bodega + Degustación. Este recorrido incluye visitas a los viñedos de Malbec y Cabernet Sauvignon, un recorrido por el invernadero, y una cata de vinos orgánicos al atardecer. Asimismo, se ofrecerán actividades que promueven el bienestar, como cabalgatas, yoga, masajes y talleres de cocina tradicional.

Gastronomía Fresca y Local

La experiencia culinaria en DeAdobe Restaurante se basa en el concepto “de la huerta a la mesa”. El menú destaca por sus ingredientes frescos, utilizando productos de estación cultivados en la propia posada, y técnicas que realzan la rica tradición gastronómica de la región.

Promociones Exclusivas para el Verano 2026

Para la próxima temporada estival, La Matilde presenta atractivas ofertas:

30% de descuento en estadías de lunes a jueves.

en estadías de lunes a jueves. 20% de descuento en fines de semana.

en fines de semana. Tarifas especiales para familias.

Modalidad de preventa que incluye alojamiento, desayuno o media pensión y experiencias.

Estas promociones son válidas hasta el 28 de febrero de 2026 y cuentan con cupos limitados. ¡No te quedes fuera de esta oportunidad única!