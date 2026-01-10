Ezequiel Vega: «Los inversores hallan oportunidades en defensa y energía, el mercado se mantiene»

Con el inicio de 2026, los mercados internacionales se encuentran en un punto crucial, marcado por tensiones geopolíticas pero también por promesas de rentabilidad para los inversores astutos.

En una reciente charla con Canal E, el analista de mercados Ezequiel Vega discutió cómo la intervención de Estados Unidos en Venezuela ha alterado el panorama, generando expectaciones más que preocupaciones. Mientras algunos sectores temen el impacto negativo, otros ven en esta situación una oportunidad dorada.

Defensa y Energía: Sectores en Auge

Vega mencionó que la respuesta del mercado ha sido inesperadamente positiva. “La incursión de Estados Unidos en Venezuela no ha provocado caídas en las bolsas; al contrario, los inversores están reconocen las oportunidades”, afirmó. Dentro de los sectores que están viendo un crecimiento notable, mencionó dos: defensa y energía.

El anuncio de Donald Trump de aumentar el gasto militar a 1,7 billones de dólares ha tenido un efecto notable en las acciones del sector. “Empresas como Kratos Company vieron un aumento de más del 12% en un solo día”, explicó. Al mismo tiempo, las empresas petroleras como Chevron y ConocoPhillips también experimentaron incrementos significativos en sus acciones, oscilando entre un 7% y un 12% gracias a la expectativa de contratos futuros en Venezuela.

Elija su Estrategia: Inversiones Conservadoras vs. Agresivas

Al hablar sobre la selección de inversiones, Vega ofreció un análisis basado en el perfil del inversor. Para los más conservadores, recomendó apostar por empresas de consumo masivo. “Walmart es una buena opción para quienes tienen un perfil moderado, mientras que los más cautelosos pueden considerar hitos como Coca-Cola”, sugirió.

Por otro lado, los inversores dispuestos a asumir mayores riesgos pueden mirar hacia las gigantes tecnológicas. “Compañías como Taiwan Semiconductor, ASML, NVIDIA y Google ofrecen un potencial de rentabilidad anual en dólares superior al 20%”, dijo Vega, haciendo hincapié en que este tipo de activos tiene un atractivo crecientemente mayor.

Inversiones Regionales y la Apuesta por Metales Preciosos

Vega también destacó el interés en las Obligaciones Negociables (ON) en la región, con un enfoque en sectores estratégicos como la energía y los hidrocarburos en Brasil, Chile y Colombia. “En minería hay una producción creciente de cobre, oro y plata”, comentó.

Además, puso la mirada en el oro como refugio para los inversores. “Estamos viendo al oro rompiendo la barrera de los 4.500 dólares, con proyecciones que podrían llevarlo a 5.000 o incluso 5.500 para fin de año”, concluyó, respaldando su afirmación con las estadísticas de JP Morgan y Goldman Sachs, que apuntan a un crecimiento superior al 20% en 2026.