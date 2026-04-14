Ángel: El Declive Escolar Tras Volver a Casa de Su Madre

La conmovedora historia de Ángel Nicolás López, un niño de cuatro años que iluminaba la vida de quienes lo conocían, ha dado un giro desgarrador tras los sucesos ocurridos en noviembre pasado. Su alegría y cariño eran un refugio para quienes lo rodeaban, pero la situación se tornó sombría cuando cambió su entorno familiar.

Un Niño Alegre y Querido

“Ángel siempre llegaba al jardín con una gran sonrisa y un abrazo que alegraba el día”, rememora Sandra Jaramillo, su maestra en la sala de 3. Era un niño amado por todos: atento, cariñoso y lleno de vida, disfrutaba cada instante junto a sus compañeros.

El Cambio Abrupto

Todo comenzó a deteriorarse en noviembre, cuando el juez Pablo José Pérez decidió otorgar la tenencia a su madre, Mariela Altamirano. Ángel fue separado de su padre, su familia y el jardín que le ofrecía amor y contención.

Un Niño en Crisis

El 7 de noviembre, los cambios eran evidentes. “Se le observó exaltado y angustiado”, revela un informe de la docente que se incluyó en la causa penal que investiga su muerte. La transformación en su comportamiento era palpable; Ángel, quien antes disfrutaba de dibujar con entusiasmo, se mostró desinteresado y triste en sus últimos días de escuela.

La Relación Familiar

A pesar de su difícil situación, Ángel mantenía un vínculo especial con su familia adoptiva, Lorena Andrade y Luis López. Siempre corría a abrazarlos cuando llegaban al jardín, mostrando la conexión fuerte y positiva que tenía con ellos. Sus hermanas también ocupaban un lugar importante en su corazón, y se les refería con apodos entrañables.

Las Condiciones de Vida

Apenas se mudó a la casa de su madre, la realidad de Ángel cambió drásticamente. Vivía en un espacio precario junto a su madre y su pareja, enfrentando condiciones de hacinamiento. La casa, que no ofrecía privacidad y con un ambiente deteriorado, contrasta con lo que se había informado al equipo interdisciplinario sobre su bienestar.

La Tragedia Inverosímil

Los días transcurrieron hasta que la tragedia se consumó. Ángel fue encontrado con 22 golpes internos, una violencia que levantó la actualización del caso hacia un presunto «homicidio agravado». La autopsia reveló que el pequeño había sufrido un daño cerebral severo, lo que ha llevado a la detención de su madre y su pareja.

Dolor y Reflexión

La comunidad aún se pregunta cómo se pudo llegar a esta situación. Sandra, su maestra, reflexiona sobre la tristeza de perder a un niño que solo quería amor y atención. “La justicia falló; su sonrisa podría haber sido salvada si solo lo hubieran escuchado”, expresa con lágrimas en los ojos, recordando al niño que dejó una huella imborrable en su vida.