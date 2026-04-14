Dólar en Córdoba: Precio actual este martes 14 de abril

El día de hoy, las fluctuaciones en el valor del dólar en Argentina generan gran interés entre los ciudadanos. Aquí te presentamos los precios más actualizados de cada tipo de dólar.

Este martes 14 de abril, el dólar oficial en el Banco Nación se establece a $1.335 para la venta y $1.385 para la compra.

El Gobierno ha fijado bandas que oscilan entre $1.000 y $1.500 para regular la moneda estadounidense.

Detalles sobre el Dólar Banco Nación

En el Banco Nación, el dólar continúa siendo una referencia clave para los ciudadanos, con un valor que refleja las condiciones del mercado actual.

El Valor del Dólar Blue

El dólar blue también desempeña un papel importante en la economía informal, aunque su cotización no está exhibida en los bancos tradicionales.

El Dólar MEP: Información Actualizada

En cuanto al dólar MEP, en la jornada de hoy, se encuentra en valores de $1.403,18 para la compra y $1.404,81 para la venta.

Comparativa de Cotizaciones en Entidades Financieras

A continuación, te presentamos cómo varía la cotización del dólar oficial según diferentes entidades bancarias:

Bancor

– Compra: $1.335

– Venta: $1.395

BBVA

– Compra: $1.340

– Venta: $1.390

ICBC

– Compra: $1.335

– Venta: $1.390

Banco Supervielle

– Compra: $1.344

– Venta: $1.494