Guía Esencial para Viajar a EE. UU. para el Mundial 2026: Visas y Documentación

Con el inicio del Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, los argentinos que planean asistir a este evento deportivo deben prepararse para los trámites migratorios imprescindibles. Obtener la visa B1/B2 es fundamental para cumplir el sueño de ver a la selección en el escenario mundial.

Visa B1/B2: El requisito clave para viajar a EE.UU.

La visa B1/B2 permite realizar actividades turísticas y de negocios, y es esencial para quienes no son parte del programa de exención de visados. Este documento es el primer paso para ingresar al país anfitrión y disfrutar de la Copa del Mundo.

Requisitos previos: Pasaporte y condiciones necesarias

Un pasaporte argentino vigente es un requisito fundamental para tramitar la visa. Asegúrate de que tenga una validez que cubra todo el período de tu viaje, para evitar inconvenientes al cruzar la frontera estadounidense.

CÓMO TRAMITAR LA VISA B1/B2 PASO A PASO

El primer paso consiste en completar el formulario DS-160 de forma virtual. Ahí deberás ingresar datos personales, tu historial laboral y detalles sobre tu viaje. Tras enviar el formulario, abona el arancel de 185 dólares por solicitante.

Tasa adicional y sistema FIFA Pass

Recientemente, se implementó una tasa de integridad de 250 dólares para nuevas emisiones de visados no inmigrantes. Además, si ya tienes entradas para los partidos, el sistema FIFA Pass te permitirá acceder a turnos prioritarios en la Embajada de EE.UU. en Palermo.

La evaluación del solicitante en la embajada

Poseer un boleto de entrada no garantiza la aprobación de la visa. Cada caso es evaluado individualmente. Durante tu cita, los oficiales migratorios pondrán especial atención en tu arraigo en Argentina. Deberás presentar prueba de solvencia económica, como recibos de sueldo y extractos bancarios, y demostrar vínculos que aseguren tu regreso.

Documentación necesaria

Entre la documentación requerida se incluye:

Pasaporte vigente con al menos seis meses de validez posterior a la fecha de viaje.

Pasaportes anteriores con visas previas.

Confirmación impresa del formulario de solicitud.

Comprobante de alojamiento y un itinerario que coincida con las sedes de los partidos.

Entrando a Estados Unidos: lo que debes saber

Recuerda que la entrada a Estados Unidos está sujeta a la evaluación del oficial de migraciones en el puerto de entrada. Esté preparado para responder preguntas sobre la duración de tu estadía y tus planes en el país. También pueden solicitar información sobre tus disponibilidades económicas durante la visita.