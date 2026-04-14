Legislador de Llaryora se autodenomina ‘zurdo de mierda’ y desafía a Milei con orgullo político

El legislador provincial Matías Chamorro se apropia de la etiqueta de "zurdo" lanzada por el presidente Milei, afirmando que representa la lucha por jubilados, personas con discapacidad y trabajadores. Su discurso busca dar un giro positivo a esta calificación, convirtiéndola en una bandera política.

Durante una reciente entrevista en Villa Carlos Paz, Chamorro expresó: «Para mí es un orgullo que nos digan zurdos de mierda». En esta declaración, no solo reafirma su identidad política, sino que también establece su compromiso con causas sociales: «Quiero que la discapacidad, las personas mayores y los trabajadores tengan una vida digna».

Un Socialismo Renovado y Proactivo

En agosto de 2024, al asumir el liderazgo del Partido Socialista, Chamorro planteó un enfoque renovado: «Un socialismo joven y de gestión». Critica el gobierno libertario de Milei, pero al mismo tiempo, busca colaborar con el gobierno provincial de Martín Llaryora. Esta estrategia marca un equilibrio entre el apoyo al cordobesismo y la confrontación con la Casa Rosada.

Reivindicación del Término “Zurdo”

Chamorro dejó claro que su identificación con el término “zurdo” no implica una inclinación hacia la izquierda radical. «Soy socialista», afirmó en el programa FORUM. Además, se inspiró en el modelo de socialdemocracia europea, mencionando a España como un ejemplo a seguir, donde la combinación de políticas sociales y crecimiento económico ha sido exitosa.

Un Estado que Promueve y Regula

Frente a la visión de Milei, Chamorro propone un “Estado inteligente”, que promueva el desarrollo sin ser un obstáculo. Reconoce la importancia del mercado en la generación de crecimiento, pero resalta la necesidad de regulación y apoyo social: «Si lo dejas librado, no resolverá todos los problemas».

Consecuencias de la Gestión Nacional

El legislador señaló las repercusiones negativas de la administración actual sobre los sectores más vulnerables. Mencionó que las personas con discapacidad llevan meses sin cobrar prestaciones y que los jubilados atraviesan dificultades para acceder a medicamentos. «Nos lleva a un lugar de mucha crueldad», subrayó.

La Alianza con el Peronismo Cordobés

Chamorro defiende su colaboración con el peronismo cordobés, argumentando que se basa en una lógica pragmática: «No porque coincidamos en todo, sino porque los desafíos que tenemos son importantes». Esta postura busca enfrentar los retos actuales de manera efectiva.