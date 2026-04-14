Binance Advierte: 7 Criptomonedas de Alto Riesgo y lo que Debes Hacer

El exchange más grande del mundo toma medidas contundentes para proteger a sus usuarios al clasificar siete criptomonedas como inversiones arriesgadas, implementando evaluaciones de riesgo periódicas.

En un esfuerzo por fortalecer la seguridad de sus usuarios y promover la transparencia en el mercado, Binance ha ampliado su sistema de «Etiquetas de Monitoreo». Este anuncio pone en la mira a siete criptomonedas que muestran niveles de volatilidad y riesgos por encima de la media.

¿Cuáles son las Criptomonedas en Movimiento?

Los activos digitales recientemente incorporados a la lista de vigilancia son:

Ellipsis (EPX), ForTube (FOR), Loom Network (LOOM), Reef (REEF), VGX Token (VGX), Wraith Protocol (WRAITH), y MobileCoin (MOB).

Al ser categorizados con esta etiqueta, estos activos son considerados de alto riesgo, lo que implica que podría haber una posible eliminación de la lista si no se registran mejoras en su desarrollo o en la actividad del mercado.

Requisitos de Operación para Usuarios

A partir de ahora, los usuarios que deseen comerciar con estas criptomonedas deben completar un cuestionario de riesgo cada 90 días. Esta evaluación es esencial para garantizar que los inversores son conscientes de los riesgos asociados, incluyendo la posibilidad de pérdida de liquidez o deslistado.

Un Control Constante sobre los Activos

Binance supervisa constantemente varios factores antes de decidir deslistar un activo, tales como:

Compromiso del equipo detrás del proyecto

Calidad y nivel de la actividad de desarrollo

Volumen de trading y liquidez

Estabilidad y seguridad de la red

Impacto en el ecosistema cripto

Este monitoreo sugiere que los inversores deben ser precavidos y llevar a cabo un análisis exhaustivo antes de mantener posiciones en criptomonedas catalogadas como de alto riesgo. Un eventual anuncio de deslistado puede afectar drásticamente el precio del activo en cuestión.