Rada Tilly da inicio al Consejo Municipal de Discapacidad 2026

El pasado sábado 11 de abril, Rada Tilly dio inicio al periodo 2026 del Consejo Municipal de Discapacidad, donde se analizaron logros pasados y se delinearon nuevas estrategias para una mayor inclusión.

Una Asamblea Participativa y Diversa

La 7ª Asamblea reunió a un amplio espectro de representantes comunitarios, inaugurando así un nuevo ciclo de trabajo. Entre los nuevos miembros se encuentran referentes de diversas secretarías municipales, familias de personas con discapacidad, un representante de los afectados, y miembros de bienestar social y salud de la localidad. Esta pluralidad garantiza una representación efectiva y constructiva en el desarrollo de políticas públicas inclusivas.

La Importancia de la Participación Ciudadana

Durante esta jornada, se enfatizó en la necesidad de mantener un espacio participativo que conecte al Estado local con la sociedad. Se revisaron actas de sesiones anteriores y se presentaron nuevas propuestas que fueron sometidas a votación.

Compromiso con la Inclusión

“Fortalecer estos espacios de participación es clave para construir una comunidad más justa e inclusiva, donde todas las voces sean escuchadas en la toma de decisiones”, subrayó Laura Bersáis, presidenta del Consejo. Además, se extendió una invitación abierta a la comunidad para asistir a las sesiones bimestrales del Consejo, fomentando así un ambiente de transparencia y colaboración.

Consolidación de un Espacio Vital

El Consejo Municipal de Discapacidad, instaurado en 2024 mediante la Ordenanza N° 2745/24, tiene como propósito fundamental la promoción de derechos y la asesoría no vinculante a autoridades municipales y a la comunidad. Su labor se centra en garantizar la igualdad de oportunidades y en facilitar la plena inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida social.