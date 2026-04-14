Esposa del Primer Ministro español Pedro Sánchez, imputada por corrupción

El caso de Begoña Gómez, consorte del presidente español Pedro Sánchez, sacude el panorama político del país. Tras una exhaustiva investigación, se han presentado serias acusaciones en su contra, que incluyen malversación y corrupción.

Begoña Gómez, de 55 años, ha sido acusada de usar su posición como esposa del primer mandatario para facilitar su acceso a un cargo en la Universidad Complutense de Madrid, además de presuntamente utilizar recursos públicos para intereses privados.

Detalles de las Acusaciones

El juez Juan Carlos Peinado ha formalizado acusaciones no solo contra Gómez, sino también contra su asistente personal, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés. Todos han negado las irregularidades señaladas.

Origen del Caso

La investigación se inició tras una denuncia del sindicato Manos Limpias, conocido por su postura de derecha y por perseguir a quienes consideran una amenaza para la democracia en España. Esta organización tiene un historial de llevar a los tribunales casos de alto perfil.

Reacciones de Pedro Sánchez

El primer ministro ha calificado las acusaciones contra su esposa como un ataque político infundado, asegurando que se han atacado a su familia y cuestionando la independencia de algunas instancias judiciales. En sus propias palabras, Sánchez ha expresado su firme creencia en que la justicia prevalecerá.

Hallazgos Reveladores

En su resolución de 39 páginas, el juez Peinado sugiere que ciertos beneficios públicos a Gómez pudieron derivarse de la influencia que su posición le confiere, particularmente desde que su esposo asumió el liderazgo del Partido Socialista y, posteriormente, la jefatura del gobierno.

Implicaciones Adicionales

La situación es aún más tensa para Sánchez, dado que su hermano David se enfrentará a juicio por un caso de influencia indebida. Las acusaciones indican que David recibió un puesto sin mérito durante la dirección de su hermano en el partido. El propio David ha manifestado su inocencia.

Otros Casos de Corrupción

Sigue las sombras sobre el partido socialista, ya que dos exfuncionarios de alto rango se encuentran en juicio por acusaciones de corrupción relacionadas con contratos públicos durante la pandemia. El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asistente enfrentan severas condenas de prisión.

Las repercusiones de este escándalo no solo afectan a Gómez, sino que podrían tener consecuencias importantes para el gobierno de Pedro Sánchez en el contexto de unas próximas elecciones.