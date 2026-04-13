Ángela Torres Funde Música Pop con Teatro en su Impactante Show

Con un despliegue visual impresionante y una conexión palpable con su público, Ángela Torres inauguró su tan esperado tour «No me olvides» en el emblemático Gran Rex. La artista deslumbró a todos con su talento y carisma durante tres noches de funciones agotadas.

Un Escenario de Ensueño

Al abrirse el telón del Gran Rex, los asistentes fueron transportados a un mundo mágico. Sobre un piano de cola convertido en un jardín encantado, Ángela, con micrófono en mano, dio inicio a su espectáculo ambientado por suaves luces azules y una pantalla que proyectaba la portada de su nuevo álbum.

Un Espectáculo Multidimensional

La experiencia no se limitó a la música; en sus dos horas y media de show, la artista no solo cantó, sino que también bailó y actuó, creando un ambiente de pura magia en el escenario. La poderosa voz de Ángela resonó aún más en vivo, acompañada de un conjunto de instrumentos que generaron una atmósfera onírica.

La Búsqueda de la Autenticidad

A pesar de la era del autotune, Ángela destacó su habilidad vocal natural. Es evidente que su deseo no solo es brillar como una estrella pop, sino también explorar sus raíces como actriz a través de su música y presentaciones.

Un Viaje Musical a Través de Su Carrera

El show avanzó con las canciones de su nuevo álbum, comenzando con el tema «Placar» y un explosivo «Oops». En un momento íntimo, mientras interpretaba «Luz roja», Ángela se conectó emocionalmente con su audiencia, utilizando una coreografía electrizante que resonó en el corazón de todos.

Una Nostalgia Reveladora

El clímax nostálgico llegó con joyas de su primer EP, «La niña de fuego», destacando «La vida rosa». La ovación del público fue ensordecedora, recordando su camino desde la televisión hasta los escenarios.

Momentos Emotivos y Colaboraciones

La artista compartió el escenario con su madre, Gloria Carrá, para interpretar el conmovedor «Me enseñará». Además, tuvo la oportunidad de invitar a Juliana Gattas de Miranda!, demostrando que la música une generaciones.

Interactuando con Su Audiencia

Ángela no dudó en acercarse a sus fans, cantando «AWHC» entre el público y regalando una interpretación a capela de «Un santito», dejando claro que su conexión con la audiencia es única y especial.

Un Final Festivo

El cierre del espectáculo fue una explosión de energía con «Dónde están mis amigos» y «Favorita», llevando a todos los presentes a bailar y celebrar. La noche se llenó de amor y admiración, reafirmando a Ángela como un referente de expresión y libertad en la música pop contemporánea.