Mercado Global: Metales y Tecnología, las Nuevas Apuestas Exitosas

La tensión en Medio Oriente ha comenzado a afectar no solo los mercados internacionales, sino también la economía local. Un análisis reciente revela cómo esta situación influye en el precio del petróleo, la inflación y el consumo en Argentina.

En una entrevista con Canal E, el analista de mercados Nicolás Borra explicó la repercusión del conflicto en Medio Oriente sobre los mercados globales y la economía argentina. Destacó cómo la suba del petróleo impacta en la inflación y las expectativas económicas.

El Petróleo Dispara Precios en el Mercado

Borra apuntó que el conflicto geopolítico ha elevado el precio del barril de petróleo por encima de los 100 dólares. “Esto se debe al bloqueo del Estrecho de Ormuz y la tensión entre Estados Unidos e Irán”, destacó, aunque sugirió que esta situación podría ser solo un fenómeno temporal.

Mercados Globales: De la Caída a la Recuperación

A pesar de un inicio en números rojos, las bolsas internacionales, como el S&P 500 y el Nasdaq, lograron recuperarse. “El optimismo del mercado indica que esto podría resolverse”, afirmó Borra, subrayando la importancia de diferenciar entre las noticias y la verdadera dinámica de los activos.

Oportunidades en Metales y Tecnología

El analista identificó también oportunidades de inversión en el actual contexto, señalando que metales como el oro y el cobre están en un punto favorable, impulsados por un futuro déficit energético. Asimismo, mencionó que empresas tecnológicas como Microsoft han mostrado signos de recuperación a pesar de los desafíos.

Repercusiones en la Economía Local

A nivel local, la subida del petróleo beneficia a las empresas energéticas, como YPF, que han visto incrementos en sus acciones. Sin embargo, este fenómeno también podría perjudicar el consumo entre los ciudadanos.

Inflación y Poder Adquisitivo en Caída

Borra advirtió que el incremento en los precios de los combustibles afecta el costo de vida en general. “La suba de la nafta encarece todos los bienes, disminuyendo la capacidad de ahorro”, declaró. En este contexto, el dólar se mantiene estable, ya que la demanda de divisas ha disminuido.

El Papel del Banco Central

El analista indicó que el Banco Central se ha convertido en el principal jugador del mercado cambiario. “Hoy es el mayor comprador de dólares, lo que refleja la débil demanda privada”, puntualizó, en un ambiente de ajuste del consumo.

Deuda y Estrategias Financieras

Borra también hizo referencia a las próximas licitaciones de bonos en dólares que llevará a cabo el Tesoro, como el AO27 y el AO28, que podrían contribuir a disminuir el riesgo país. Sin embargo, alertó sobre los bajos rendimientos de los instrumentos en pesos.

Inflación Persistente: Un Desafío Económico

Con miras a los próximos meses, el analista pronunció que la inflación seguirá alta, “con estimaciones que superan el 3% y difícilmente bajen del 2,5% mensual”. También advirtió que el contexto internacional podría agravar esta situación.

Un Futuro Económico Complicado

Finalmente, Borra manifestó sus preocupaciones sobre los desafíos a los que se enfrenta el programa económico del Gobierno. “Si la inflación persiste y los ingresos caen, será necesario un ajuste del gasto”, concluyó, subrayando los riesgos de un menor consumo en un año electoral.