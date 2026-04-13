Llaryora lanza CBA Me Capacita: más de 2,200 cursos disponibles

El gobernador Martín Llaryora lanzó la nueva edición del programa CBA Me Capacita, diseñado para ofrecer oportunidades laborales en toda la provincia con una inversión de 3.000 millones de pesos.

El programa CBA Me Capacita 2026 tiene como objetivo mejorar la formación laboral de los cordobeses a través de más de 2.200 cursos presenciales en 293 localidades. Además, se habilitará una oferta virtual en mayo, con 7.000 cupos disponibles.

Un Impulso para la Empleabilidad en Tiempos Difíciles

Esta iniciativa, promovida por el Gobierno provincial, busca fortalecer la empleabilidad en un contexto económico desafiante. Durante el lanzamiento, se destacó que se espera llegar a más de 100 mil cordobeses con herramientas específicas para facilitar su acceso al mercado laboral o mejorar su situación laboral actual.

La Importancia de la Capacitación

En el acto de presentación, Llaryora enfatizó que la capacitación es fundamental para el desarrollo personal y colectivo. “La capacitación en oficios y el acceso al conocimiento son herramientas invaluables que permiten a las personas mejorar su situación y abrir nuevas oportunidades”, expresó. Además, destacó el carácter federal del programa, que abarcará toda la provincia.

Diversidad de Ofertas Formativas

El programa abarca una amplia gama de disciplinas, incluyendo oficios tradicionales y áreas relacionadas con la economía del conocimiento. Entre las capacitaciones se encuentran los sectores de construcción, energía, metalmecánica, gastronomía e informática, además de formaciones orientadas a la economía social, el cuidado de personas y prácticas productivas sostenibles.

Inscripciones Abiertas para Todos

Las inscripciones para los cursos presenciales ya están disponibles y se realizan de manera digital a través de Ciudadano Digital. La formación está destinada a personas mayores de 16 años y no requiere nivel educativo previo ni situación laboral específica. Los cursos se dictarán en centros de formación, organizaciones sociales y espacios productivos.

Resultados que Hablan por Sí Mismos

El impacto del programa ha sido notable. Según datos oficiales, el 40% de los participantes en ediciones anteriores logró mejorar su situación laboral, mientras que el 98% valoró positivamente los conocimientos adquiridos. Notablemente, 65% de los inscriptos proviene del interior provincial, subrayando el alcance territorial de la iniciativa.

Certificación Avalada por la Universidad Nacional de Córdoba

Además, los cursos ofrecerán certificación con el respaldo de la Universidad Nacional de Córdoba, lo que fortalecerá la validez de estas capacitaciones en el ámbito laboral.