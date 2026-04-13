Trump retira controvertida publicación de Truth Social donde se mostraba como Jesús

Título: La Controversia en Torno a Trump: Su Imagen Como "Sanador" Genera Furia en Estados Unidos

Bajada: El expresidente Donald Trump ha eliminado una publicación polémica que lo mostraba de manera religiosa, tras desatar una fuerte reacción entre sus seguidores y detractores.

Una imagen que generó revuelo

Donald Trump ha decidido eliminar una publicación de su red social Truth Social en la que se presentaba a sí mismo como una figura similar a Jesús. Esta imagen, que rápidamente causó controversia, lo mostraba con una túnica blanca curando a un hombre enfermo en una cama de hospital.

Reacciones a la publicación provocadora

La imagen generada por inteligencia artificial, que representaba a Trump aparentemente con poderes sanadores, desató una oleada de críticas desde ambos sectores del espectro político, incluido un sector de sus propios seguidores.

Poco después de su publicación, Trump había criticado al papa León XIV, quien se opone a las acciones de Estados Unidos en Irán, lo que intensificó las reacciones negativas hacia la imagen.

Defensa de Trump

En declaraciones a la prensa, Trump reconoció que publicó la imagen y explicó su intención: “Pensé que era yo como médico”. Además, defendió la imagen argumentando que se trataba de una representación de él curando a la gente.

La controversia en contexto

La imagen representó a Trump en un contexto que incluía símbolos patrióticos, como la Estatua de la Libertad y aviones de combate, lo que provocó aún más indignación. Figuras incluso cercanas a Trump se manifestaron en su contra, como Sean Feucht, un activista cristiano que llamó a eliminar la publicación, diciendo que “no hay contexto en el que esto sea aceptable”.

Las críticas también van hacia el Papa

La controversia se extendió a la figura del Papa León XIV, quien ha sido criticado por Trump. Este líder religioso ha hecho llamados constantes a la paz en Medio Oriente y ha condenado la violencia que ha surgido debido a la guerra en Irán.

Trump, sin embargo, se mantuvo firme en sus declaraciones y negó ofrecer disculpas, afirmando que las palabras del Papa eran erróneas y que no podía permitir un Irán nuclear.

Un mensaje que va más allá de la política

Las reacciones a la imagen de Trump reflejan un debate más amplio sobre la utilización de símbolos religiosos en la política y lo que muchos consideran una falta de respeto hacia la figura de Jesús. A medida que se avanza en la campaña presidencial, este tema podría seguir generando controversia y discusiones entre votantes.