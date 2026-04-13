Descubren la Velocidad Actual de la Expansión del Universo

Un equipo internacional de astrónomos ha establecido la medida más exacta hasta la fecha sobre la tasa de expansión del universo, un hito que promete revolucionar la astronomía moderna.

Un grupo de investigadores de diferentes partes del mundo ha alcanzado un avance fundamental al obtener la cifra más precisa sobre la constante de Hubble, la cual mide cómo se expande el universo. Los resultados han sido divulgados en la revista especializada Astronomy & Astrophysics.

Este estudio ha determinado que el universo se expande a una velocidad de 73,5 kilómetros por segundo por cada megapársec. Para poner esto en perspectiva, un megapársec equivale a aproximadamente 3,26 millones de años luz, según fuentes científicas.

Entendiendo la Constante de Hubble

La constante de Hubble (H₀) establece la relación entre la velocidad de alejamiento de las galaxias y su distancia desde nuestro planeta. Este principio indica que cuanta mayor es la distancia, mayor es la velocidad a la que se perciben alejadas.

Un Método Innovador

Para lograr una precisión cercana al 1%, el equipo, conocido como H0DN, aplicó un marco matemático denominado Red de Distancias Local. Este innovador sistema permite conectar diferentes indicadores de distancia, superando las limitaciones de la antigua «escalera de distancias» que se utilizaba desde hace más de un siglo.

Este enfoque minimiza la propagación de errores a lo largo del proceso de medición. Anteriormente, los registros abarcaban un rango de 67 a 73 kilómetros por segundo, mientras que ahora, la nueva estadística unificada establece un valor con un margen de error de apenas ± 0,81 kilómetros por segundo.

Herramientas de Medición

La Red de Distancias Local utiliza una variedad de herramientas independientes para las mediciones. Entre las más destacadas se encuentran las estrellas variables Cefeida, los megamáseres y las supernovas de tipo Ia y II, que sirven como referencias para calcular distancias en el vasto espacio.

Además, se aplicaron leyes físicas como la relación de Tully-Fisher, la cual permite estimar distancias de galaxias espirales similares a la Vía Láctea. Este consenso científico fue el resultado de un riguroso análisis técnico llevado a cabo en Berna, donde se integraron todos los métodos disponibles para fortalecer la estadística final.