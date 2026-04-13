Alerta en el Trading Descentralizado por Maniobra de Apalancamiento

Un arriesgado movimiento en el mercado de criptomonedas ha desatado preocupaciones sobre la vulnerabilidad de los sistemas de trading descentralizados, dejando pérdidas millonarias a su paso.

El 9 de abril, una jugada financiera arriesgada centrada en Fartcoin (FARTCOIN) y la plataforma Hyperliquid reveló lo frágil que puede ser el ecosistema de trading descentralizado.

Detalles del episodio

Una única entidad, a través de cuatro billeteras, tomó una posición larga de aproximadamente 15 millones de dólares en Fartcoin. Este movimiento desencadenó un aumento significativo en el precio del token, elevándolo entre un 20% y un 27% en pocas horas, lo que generó un ambiente de euforia en el mercado.

Caída abrupta del precio

Sin embargo, la alegría fue efímera. En menos de tres horas, el precio de Fartcoin experimentó una caída drástica, resultando en la liquidación total de la posición abierta. Esta jugada fue costosa para el operador, que terminó perdiendo cerca de 3 millones de dólares.

¿Liquidación suicida o plan estratégico?

Analistas del sector, incluidas firmas de seguridad como PeckShield, han clasificado esta maniobra como una «liquidación suicida». Esta estrategia se basa en crear una posición que, al ser suficientemente grande y en un contexto de baja liquidez, provoca su propia liquidación y activa mecanismos automáticos del sistema.

El sistema de Auto-Deleveraging (ADL) de Hyperliquid se activó, redistribuyendo las posiciones de riesgo que no podían ser absorbidas por el mercado. Como consecuencia, esto trasladó pérdidas al fondo de liquidez, conocido como HLP (Hyperliquidity Provider), que sufrió una disminución de aproximadamente 1.5 millones de dólares en 24 horas.

Más allá de la pérdida aparente

A pesar de las visibles pérdidas, algunos expertos sugieren que esta maniobra podría ser parte de una estrategia más elaborada. Se teoriza que quien llevó a cabo la operación pudo haber mantenido posiciones cortas en otros mercados, lo que le permitiría beneficiarse del colapso del precio de Fartcoin.

Esta posibilidad cambiaría la narrativa de una simple pérdida, sugiriendo que la situación podría ser parte de un plan más amplio y potencialmente lucrativo.

Fluctuaciones del mercado

Tras el incidente, el precio de Fartcoin, que había tocado niveles cercanos a 0.25 dólares, cayó drásticamente hasta ubicarse en 0.17 dólares en cuestión de horas, dejando una estela de incertidumbre en el mercado.