Milei viaja al Reino Unido: se reunirá con el premier, un líder de derecha y Mick Jagger

El presidente argentino Javier Milei se prepara para un viaje al Reino Unido que podría marcar un hito en su gestión, donde las oportunidades políticas se entrelazan con temas delicados de soberanía.

Un encuentro con Boris Johnson y un sueño de rockero

En octubre de 2024, en el apogeo de su popularidad, Javier Milei recibió en la Casa Rosada a Boris Johnson, ex primer ministro británico. Durante su visita, Johnson, invitado por el presidente para presentar su libro, propuso un encuentro con el icónico Mick Jagger, una idea que entusiasmó a Milei, quien ya había sido imitador del cantante en su juventud. Esta propuesta no solo resalta la conexión personal, sino también el interés del presidente argentino en establecer lazos más cercanos con figuras destacadas de la cultura británica.

Preparativos para un viaje complejo

El Ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y la embajadora Mariana Plaza están trabajando arduamente para concretar este viaje, que Milei espera realizar a finales de abril, tras sus compromisos en Israel. Sin embargo, fuentes cercanas sugieren que el calendario es apretado y el viaje podría no realizarse en las fechas previstas.

Diálogo político en la agenda

El presidente argentino ha manifestado su disposición para reunirse con el actual líder del Partido Laborista, Keir Starmer, así como con Nigel Farage, una figura prominente de la ultraderecha británica. Este enfoque podría representar una oportunidad para que Milei fortalezca sus relaciones internacionales, pese a que la percepción del conflicto de soberanía se cierne sobre las conversaciones.

Desafíos en la relación bilateral

A diferencia de sus visitas a Israel, donde el apoyo a Milei es sólido, la relación con el Reino Unido presenta obstáculos. Las tensiones por la soberanía de las Malvinas han dificultado la comunicación entre ambos países. Recientemente, una reunión entre Quirno y la secretaria de Estado británica fue cancelada, poniendo de relieve la falta de avances en los diálogos diplomáticos.

Acuerdos que marcan el terreno

Líderes de Brasil y Chile han estrechado lazos con el Reino Unido, firmando acuerdos que priorizan sus intereses. Ante este panorama, se hace urgente para Argentina redefinir su posición para no quedar rezagada. En Malvinas, se anticipan inversiones significativas en explotación petrolera que podrían transformar la economía local, lo que añade presión a la posición argentina en el conflicto.

Expectativas sobre el encuentro y su impacto

Aunque el líder británico Starmer ha mostrado apertura para recibir a Milei, aún no se ha concretado una agenda clara. Los argentinos deben considerar las demandas británicas que incluyen planes de reactivación de vuelos comerciales y la aceptación de ciertas políticas pesqueras en las islas.

Mientras tanto, Milei continúa haciendo hincapié en la reivindicación de la soberanía argentina, aunque ha tenido comentarios contradictorios que han generado críticas respecto a los derechos de autodeterminación de los isleños.

Una negociación delicada en el horizonte

La embajadora Plaza ha propuesto un acuerdo comercial entre Argentina y el Reino Unido, que podría abrir nuevas posibilidades para ambos países. Sin embargo, esto debe ser abordado con cautela debido a los conflictos de soberanía que complican las relaciones.