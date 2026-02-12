Angus Taylor Gana Respaldo en su Desafío por el Liderazgo Liberal contra Sussan Ley

La batalla por el liderazgo del Partido Liberal Australiano se intensifica con la renuncia de un importante respaldo a la actual líder Sussan Ley, el senador de Queensland James McGrath, quien ahora apoya a Angus Taylor en su candidatura.

La disputa se vislumbra cada vez más reñida, ya que los partidarios de Taylor muestran un creciente optimismo sobre su triunfo en la votación de liderazgo que se celebrará el viernes a las 9 a.m. en la Casa del Parlamento.

Renuncias que marcan el rumbo

La salida de McGrath fue seguida rápidamente por la senadora y líder opositora del Senado, Michaelia Cash, quien también decidió trasladar su apoyo a Taylor. Esta serie de renuncias de miembros del frente de ataque de Ley aumentan la presión sobre su liderazgo.

Taylor lanza su desafío

Después de renunciar al gabinete en la noche del miércoles, Taylor anunció sus intenciones de desafiar a Ley en un video en las redes sociales. En este, expresó: «El gobierno de Labor ha fracasado y el Partido Liberal ha perdido su camino». Reiteró su compromiso de restaurar la relevancia del partido y manifestó su necesidad de liderazgo fuerte y decisivo para Australia.

Un llamado a la acción

En su mensaje, Taylor remarcó: «Estoy comprometido con la causa de restaurar nuestro partido para que pueda ser lo que los australianos esperan y merecen”. También destacó que la situación actual requiere una dirección clara y valiente.

Movimientos estratégicos

El desafío de Taylor ha despertado inquietudes entre los aliados de Ley, quienes citaron sondeos desfavorables para justificar sus decisiones. Entre ellos, Phil Thompson argumentó que “los ciudadanos están descontentos y se necesita un cambio urgentemente”.

El proceso para un posible cambio de liderazgo en el Partido Liberal requiere que dos o más miembros del partido soliciten una reunión especial para votar sobre la situación. Si la mayoría está de acuerdo, se procede a una votación secreta.

Respaldo dividido

A pesar de la presión, Ley asistió a la sesión de preguntas en el Parlamento y continuó defendiendo iniciativas del gobierno como el plan «Closing the Gap», publicando mensajes positivos en sus redes sociales que prometían un «mejor futuro» para el país.

El futuro de la dirección

Con ambos sectores del partido a la expectativa, las alianzas continúan formándose. Algunos aseguran que Ley todavía tiene apoyo dentro del partido, mientras otros consideran que Taylor representa un cambio necesario. La elección de un nuevo líder podría no solo definir el futuro del Liberalismo australiano, sino también el de sus actuales candidatos a la dirección.