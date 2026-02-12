En 2026, más de 700,000 alumnos no alcanzarán el mínimo de horas de clase

La situación educativa en Argentina se vuelve cada vez más crítica, ya que muchos alumnos se enfrentarán a un calendario escolar que no cumplirá con los mínimos establecidos en 2026.

En la Argentina, las jornadas escolares a menudo se ven interrumpidas por paros, problemas de infraestructura y condiciones climáticas adversas. Todo esto repercute en la cantidad mínima de días y horas de clase que estipula la normativa vigente.

El Falta de Días de Clase en el Horizonte

Para el año 2026, más de 700.000 alumnos del nivel primario se enfrentarán a un déficit de horas de clase, ya que varias provincias han programado menos de 190 días y 760 horas de clase, un estándar que ellas mismas establecieron. Esta cifra se calcula multiplicando los 190 días por 4 horas de clase diarias.

Según el último informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, que analizó los calendarios escolares de cada jurisdicción, se determinó que en siete provincias, una porción significativa de estudiantes no alcanzará el mínimo de 760 horas anuales.

Provincias que No Cumplen con la Normativa

Las provincias que presentan complicaciones desde el inicio son Santa Cruz, La Rioja, Río Negro, Tucumán, San Juan, Buenos Aires y Chubut, afectando a un total de 718.712 alumnos que no contarán con las horas de clase requeridas.

Por el contrario, sólo tres provincias –Santiago del Estero, San Luis y Mendoza– han diseñado un calendario escolar que asegura cumplir con los 190 días de clase fijados por el Consejo Federal de Educación (CFE).

Una Preocupación Emergente

La falta de días efectivos de clase se ha convertido en un tema crítico desde la prolongada interrupción de clases durante la pandemia. Aunque los paros docentes ya eran un tema en la agenda, la situación adversa de la pandemia llevó a que se considerara una prioridad.

Presionados por la opinión pública, los ministros de educación acordaron en 2022 implementar una resolución que establece un mínimo de 190 días de clase, alineándose con las prácticas internacionales.

Falta de Seguimiento y Datos

Aún falta observar el cumplimiento real. Argentina carece de un sistema de información nominal que facilite el seguimiento de los días y horas efectivas de clase que reciben los estudiantes.

La información pública sobre el presentismo de estudiantes y docentes, así como el impacto de paros o crisis climáticas, es escasa. El Observatorio de Argentinos por la Educación advierte que “la diferencia entre lo planificado y lo que se enseña realmente podría ser considerable”.

Propuestas para el Futuro del Sistema Educativo

Ante esta situación, surge la pregunta: ¿puede el Estado nacional obligar a las provincias a adherirse a la normativa establecida? Aunque las herramientas formales son limitadas, hay propuestas para mejorar el cumplimiento. Por ejemplo:

Flavio Buccino, experto en gestión educativa, sugiere establecer acuerdos de gestión donde el financiamiento para programas específicos esté vinculado al cumplimiento de los días de clase.

Este enfoque podría incluir la publicación de informes bimestrales que expongan la eficacia del calendario, la extensión de la jornada escolar a un mínimo de 5 horas y la implementación de clases de verano o invierno en distritos que no cumplan.

El calendario escolar no es un mero trámite administrativo; es fundamental para organizar adecuadamente el tiempo de enseñanza. Sin un sistema de monitoreo efectivo, corremos el riesgo de que los 190 días estipulados sean solo una meta teórica, dejando a los estudiantes con una continuidad educativa inestable que afecta la calidad de su aprendizaje.