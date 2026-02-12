Christian D’Alessandro: ‘Los artículos actuales no benefician a los jubilados’

En marzo de 2026, los jubilados y pensionados argentinos recibirán un nuevo ajuste en sus haberes, pero el alivio que tendrán será limitado. La inflación juega un rol crucial en este aumento, que ya genera preocupación entre los ciudadanos.

El Gobierno ha confirmado un incremento del 2,9% en las jubilaciones, basado en el último dato de inflación. Según el abogado especializado en temas previsionales, Christian D’Alessandro, este ajuste se aplicará únicamente a los beneficiarios del régimen general de ANSES, excluyendo a aquellos en sistemas especiales.

Detalles del Aumento para Jubilados

Con este nuevo porcentaje, la jubilación mínima pasará a ser de 369.512 pesos, sin incluir el bono de $70.000 que permanece inalterado desde marzo de 2024. D’Alessandro enfatizó que, aunque existen aumentos, estos no compensan el incremento del costo de vida, ya que solo en enero, los precios de los alimentos aumentaron un 4,7%.

Desfase entre Jubilaciones y Costo de Vida

El abogado destacó que la canasta básica del jubilado, estimada por la Defensoría de la Tercera Edad en aproximadamente $1.500.000, debería ser mayor, dada la realidad económica. Los gastos de los adultos mayores, que incluyen medicamentos y productos específicos, no siempre se reflejan adecuadamente en las estadísticas oficiales.

Además, D’Alessandro advirtió que en enero, el costo de los medicamentos creció casi el doble en comparación con el aumento de la jubilación mínima. Por ello, es fundamental que el INDEC desarrolle una canasta específica que refleje mejor los gastos de los jubilados.

Preocupaciones por la Reforma Previsional

Consultado sobre los rumores de una reforma previsional, D’Alessandro fue contundente: “Esto representa un retroceso para trabajadores y jubilados”. Su postura se extiende a quienes están en la informalidad, quienes podrían perder sus derechos en el futuro, convirtiéndose en «los viejos sin derechos» de la próxima generación.

La falta de empleo formal y de aportes adecuados podría dejar a millones de personas fuera del sistema previsional, lo que plantea un escenario preocupante para la vejez en Argentina. «No hay beneficios para los jubilados actuales, ni una proyección positiva para los futuros», concluyó.