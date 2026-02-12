Reforma Laboral: Puntos clave en la negociación urgente entre el gobierno y la oposición

La votación de la reforma laboral, propuesta por Patricia Bullrich, enfrenta incertidumbres en el Senado mientras se ajustan detalles clave en los últimos momentos.

La reforma laboral, que prometió ser un cambio fundamental para el ámbito laboral argentino, se encuentra en un momento crítico en la Cámara Alta. La senadora Patricia Bullrich y su bloque, La Libertad Avanza, han obtenido apoyos, pero no todos los grupos están listos para aceptar todas las condiciones del proyecto.

Negociaciones de Último Momento

Antes de la votación programada para este miércoles, Bullrich está revisando la estrategia de presentación del proyecto. Mientras algunos senadores de bloques provinciales han mostrado su apoyo general, han expresado reservas sobre ciertos artículos. El ministro del Interior, Diego Santilli, ha estado en el Congreso buscando garantizar los votos necesarios, lo que ha llevado a plantear la opción de dividir la votación por capítulos en lugar de títulos, estrategia que podría facilitar la aprobación.

La Cuota Sindical en Debate

Uno de los puntos espinosos es la limitación de las cuotas sindicales, que se propone incluir un tope del 2% por dos años, transformándose en voluntarias posteriormente. Algunos bloques provinciales, como los de Neuquén y Santa Cruz, muestran resistencia ante esta propuesta y podrían plantear su eliminación. Este desacuerdo podría ser fundamental en la lucha por la aprobación de la reforma.

El Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

Otro aspecto polémico es el Fondo de Asistencia Laboral, que se financiaría a través de los aportes de los trabajadores hacia Anses, destinado a cubrir indemnizaciones por despidos injustificados. Aunque se han propuesto diferencias en el tratamiento entre pequeñas y grandes empresas, esto no ha logrado satisfacer a todos los sectores involucrados en la discusión.

Traspaso de la Justicia Laboral a la Ciudad

Bullrich afirmó que tiene los votos necesarios para el traspaso de la Justicia Laboral a la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de que algunos senadores siguen sin confirmar su apoyo. Este cambio podría ser un tema decisivo en la votación, y se espera que continúen las negociaciones.

Oposición a la Eliminación del Estatuto del Periodista

Desde las filas del radicalismo se ha manifestado su oposición a la eliminación del estatuto del periodista, que otorga un tratamiento especial a la indemnización de los profesionales en medios de comunicación. Este argumento podría ser un factor importante en la balanza de la votación.

Presiones por el INCAA

Finalmente, la propuesta de desfinanciamiento del INCAA, que afectaría a la industria cinematográfica, está bajo escrutinio. Se ha solicitado eliminar completamente este ajuste y las negociaciones continúan en este aspecto.