Cierre del Billete: ¿Cuánto Cerró Este Miércoles 11 de Febrero?

En un entorno económico fluctuante, el dólar blue ha registrado un importante aumento, mientras otros segmentos del mercado cambiario muestran movimientos variados.

En el microcentro porteño, el dólar blue ha subido $10, alcanzando un valor de $1.435,00. Esta tendencia resalta la continua presión sobre la moneda local.

Por su parte, el dólar oficial ha retrocedido $8,09 respecto al cierre de ayer, finalizando la jornada en $1.427,36. Este descenso podría reflejar un alivio temporal en el mercado.

El Comportamiento del Dólar en el Mercado Financiero

El dólar cripto, según datos de un popular exchange, ha visto un aumento del 0,54%, fijándose en $1.468,97. Este incremento es una señal del creciente interés en las criptomonedas en medio de la inestabilidad económica.

«El dólar mayorista se mantiene estable alrededor de los $1.400 mientras a la espera de novedades», comenta el economista Gustavo Ber. A su juicio, «el exceso de oferta persiste, y la demanda privada permanece retraída».

Impacto de las Variaciones del Dólar MEP y CCL

En cuanto al dólar MEP, este ha avanzado ligeramente $2,15, situándose en $1.430,98. Mientras tanto, el dólar contado con liquidación (CCL) ha mostrado un descenso de $0,54, alcanzando $1.472,27. Estos movimientos insinúan un panorama cambiante para los actores del mercado.