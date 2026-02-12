Lionel Messi ausente en el entrenamiento de Inter Miami

En medio de la pretemporada del Inter Miami, el estado físico de Lionel Messi causa preocupación, ya que su participación en el próximo encuentro amistoso está en duda.

Inter Miami se encuentra en plena pretemporada, preparándose para el inicio de la MLS, y la ausencia de Lionel Messi en el entrenamiento ha encendido las alarmas. El aclamado futbolista argentino no se unió a sus compañeros en la práctica reciente, comprometiendo así su disponibilidad para el partido contra Independiente del Valle este viernes.

A pesar de la incertidumbre, el club no ha proporcionado detalles sobre por qué Messi se perdió la sesión de entrenamiento bajo la dirección de Javier Mascherano. Con 38 años y el Mundial de 2026 a la vista, el proceso de pretemporada de Messi ha sido progresivo, aumentando sus minutos en los partidos amistosos. Hasta ahora, ha competido contra Alianza Lima, Atlético Nacional y Barcelona de Ecuador.

Si Messi no logra recuperarse a tiempo, su puesto podría ocuparlo Luis Suárez.

Inter Miami: El Club Más Valioso de la MLS

El Inter Miami, con Lionel Messi como figura principal, ha alcanzado un hito significativo al convertirse en el club más valioso de la Major League Soccer (MLS). Según un análisis de Sportico, la valoración del equipo asciende a 1.450 millones de dólares, marcando un incremento del 22% en comparación con 2025.

Este aumento ha permitido al Inter Miami superar a Los Angeles FC, que había liderado el ranking por cuatro años y hoy se valora en 1.400 millones de dólares. El top cinco lo completan Los Angeles Galaxy (1.170 millones), Atlanta United (1.140 millones) y New York City (1.120 millones), siendo estos los únicos clubes de la liga que superan el umbral de los 1.000 millones de dólares.

Uno de los factores determinantes en el aumento de la valoración del Inter Miami ha sido la construcción de su nuevo estadio, el Miami Freedom Park, que se espera inaugurar en 2026.

Messi se unió al Inter Miami a mediados de 2023, dejando atrás una etapa compleja en el Paris Saint-Germain, y desde entonces ha disputado 88 partidos, anotando 77 goles y proporcionando 44 asistencias. Al llegar, el equipo, liderado por los propietarios Jorge Mas y David Beckham, se encontraba entre los menos competitivos de la MLS.

Sin embargo, la llegada del astro argentino ha transformado al Inter Miami, llevándolo a conquistar sus primeros cuatro títulos en la historia del club: la Leagues Cup 2023, la Supporters’ Shield 2024, el campeonato de la Conferencia Este de la MLS y la Major League Soccer 2025.