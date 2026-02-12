Israel avanza hacia la anexión de Cisjordania: ¿El fin del Estado palestino?

Nuevas Medidas de Israel Generan Tensiones en Cisjordania

Cada vez más voces se alzan en contra de las recientes decisiones del gabinete de seguridad israelí, consideradas como un paso hacia la anexión de la Cisjordania ocupada.

El anuncio de medidas por parte de Israel está generando un conflicto más profundo entre palestinos y colonos. Estas decisiones, lideradas por el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, podrían cambiar significativamente la dinámica territorial de la región.

Medidas Controversiales en el Horizonte

Los nuevos lineamientos facilitados por el gobierno de Israel buscan dar alas a los colonos judíos para incrementar su control sobre tierras palestinas. Smotrich declaró: «Continuaremos eliminando la idea de un Estado palestino», lo que ha sido interpretado como una amenaza directa a la soberanía palestina.

Reacciones Internacionales y Locales

Las reacciones no se han hecho esperar. Tanto palestinos como diversos grupos árabes, así como organizaciones israelíes en contra de la ocupación, han señalado que estas medidas representan una anexión de facto. La comunidad internacional, incluyendo a Reino Unido, ha condenado enérgicamente las acciones de Israel, pidiendo una reversión de las mismas.

Impacto en las Tierras Palestinas

Los asentamientos israelíes en Cisjordania son considerados ilegales por el derecho internacional. Con las nuevas regulaciones, la venta de terrenos a judíos podría facilitarse, removiendo restricciones que existieron durante décadas. El gabinete israelí promoción esto como un paso hacia una mayor transparencia en las transacciones de tierras.

Temores de un Aumento en las Presiones Sobre los Palestinos

El presidente palestino, Mahmud Abás, catalogó las medidas de «peligrosas» y «una legalización de la expansión de asentamientos». La Autoridad Palestina teme que esto pueda llevar a un aumento de la presión sobre los palestinos para que vendan sus tierras, generando un ambiente propicio para la falsificación y el fraude.

La Coalición de Poder y sus Implicaciones

La coalición liderada por Benjamin Netanyahu incluye numerosos miembros que apoyan la expansión de asentamientos. El primer ministro, que enfrenta elecciones, ha manifestado en ocasiones que no aceptará la creación de un Estado palestino, argumentando que ello sería una amenaza para la seguridad de Israel.

El Futuro de la Región en el Horizonte