Marcha por la reforma laboral: cortes y desvíos en CABA hoy

Título: Gran marcha en Buenos Aires: los sindicatos se movilizan contra la reforma laboral de Milei

Bajada: Este miércoles 11 de octubre, los gremios se concentrarán en el Congreso para expresar su rechazo a los cambios propuestos en el régimen laboral. La movilización promete ser multitudinaria.

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para una nueva manifestación sindical este miércoles 11 de octubre. La protesta, convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), contará con el apoyo de las dos CTA y diversas agrupaciones sociales y políticas, unidas en contra de la reforma laboral propuesta por el presidente Javier Milei.

El sindicato de aceiteros también se suma a la movilización en rechazo a la reforma laboral

La principal concentración tendrá lugar a las 15 en frente del Congreso de la Nación, coincidiendo con el debate del proyecto en el Senado. Aunque no se ha declarado un paro general, los gremios llevarán a cabo un cese de actividades desde las 13 en diferentes sectores, buscando mostrar su capacidad de movilización en oposición a los cambios en contratación, despidos e indemnizaciones.

Razones de la movilización: lo que se plantea en la reforma laboral

El descontento de los sindicatos se centra en varias modificaciones fundamentales en el régimen laboral. Los puntos más criticados incluyen:

Redefinición del cálculo de indemnizaciones.

Ampliación del período de prueba para nuevos empleados.

Posibilidad de crear un «fondo de cese» en lugar de la indemnización convencional.

Reducción de las cargas sociales.

Implementación de un sistema de registración laboral simplificado y digital.

Ingreso voluntario al banco de horas.

Creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Los sindicatos argumentan que estas modificaciones podrían desmejorar las condiciones laborales y debilitar la negociación colectiva. Desde el oficialismo, se defiende que el objetivo es modernizar el mercado laboral, reducir la litigiosidad y fomentar la formalización del empleo.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha anunciado que se implementará un protocolo antipiquetes para asegurar la circulación durante la jornada.

Cortes de calles y avenidas: qué esperar durante la marcha

Se anticipa que las manifestaciones comenzarán entre las 11 y las 16 hacia el Congreso, afectando varias avenidas importantes, entre ellas:

Avenida Entre Ríos

Avenida Callao

Avenida Rivadavia

Avenida Hipólito Yrigoyen

Avenida 9 de Julio

Avenida de Mayo

Las autoridades de la ciudad recomiendan evitar la zona del Congreso y utilizar rutas alternativas durante el horario de mayor concentración. También se prevén interrupciones en calles cercanas al Palacio Legislativo.

Impacto en el transporte público

En relación al transporte, el Gobierno ha dictado conciliación obligatoria en el conflicto salarial con la Unión Tranviarios Automotor (UTA), por lo que los servicios de colectivos en el AMBA no se verán afectados. Sin embargo, es posible que se modifiquen los recorridos de aquellas líneas que operan en el centro de la ciudad.

Los Metrodelegados, por su parte, han decidido suspender completamente el servicio de subtes y premetro desde las 21, mientras que también se esperan perturbaciones en el tráfico aéreo y marítimo debido a paros de pilotos y trabajadores del sector.