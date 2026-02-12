Bioceres: Accionistas buscan reclamar patrimonio de Trucco y Sobrado tras el default

El incumplimiento de Bioceres S.A. en sus obligaciones financieras ha desencadenado un enfrentamiento legal que podría cambiar el rumbo de la empresa y sus directivos. Con deudas que superan los 50 millones de dólares, los accionistas demandan respuestas y responsabilidad por parte de los exadministradores.

Un Convocatoria Crucial y sus Implicaciones

La reciente convocatoria a una asamblea virtual, programada para el 25 de febrero de 2026, ha elevado la tensión en el entorno empresarial. Los accionistas buscan ejercer una «acción social de responsabilidad» contra Federico Trucco y Manuel Alberto Sobrado, quienes ya no ocupan cargos activos en la dirección de Bioceres. El objetivo no es solo exigir renuncias, sino acceder a los patrimonios personales de los exdirectivos.

Sospechas de Manejos Irregulares

Los accionistas han expresado inquietudes sobre posibles maniobras de ingeniería societaria, alegando que los activos valiosos se habrían transferido a Bioceres Crop Solutions, dejando a la empresa local con pasivos insostenibles. Esta situación plantea serios interrogantes sobre la ética y la gestión financiera de sus exlíderes.

El Ultimátum Legal en la Asamblea

El Orden del Día de la asamblea incluye aspectos clave que reflejan esta confrontación. En particular, se enfoca en la posibilidad de acciones legales directas que permitirían a los accionistas reclamar compensaciones por las pérdidas sufridas. La decisión de la asamblea será crucial para determinar el rumbo de las acciones legales en curso.

La Perspectiva de la Acción de Responsabilidad

De acuerdo con los expertos legales, si la asamblea aprueba la acción de responsabilidad, esto abriría las puertas a un reclamo indemnizatorio directo. Los accionistas sostienen que el default se debió a una administración negligente cuyo objetivo fue perjudicar a los inversores locales, asegurando beneficios para el holding internacional.

Impacto en Rizobacter y el Sector Empresarial

La crisis de Bioceres se agrava a la par del deterioro de Rizobacter, una de sus subsidiarias más valoradas. Enfrentando su propia inestabilidad financiera, Rizobacter ha tenido que renegociar condiciones con sus acreedores, lo que añade un nuevo nivel de incertidumbre dentro del grupo empresarial.

Advertencias de la Calificadora de Riesgo

El último informe de la calificadora de riesgo FIX SCR indica una reducción en la calificación crediticia de Rizobacter, subrayando la relación de dependencia que existe entre las empresas del grupo. Esto resalta cómo la insolvencia de Bioceres S.A. impacta negativamente en la percepción del mercado sobre sus subsidiarias.

El desarrollo de esta situación apuntará a definir no solo el destino de los accionistas de Bioceres, sino también el futuro de sus operaciones y de su reputación en el sector agroindustrial argentino.