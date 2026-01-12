ANMAT suspende la habilitación del Correo Argentino para distribuir medicamentos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ha decidido cancelar la habilitación del Correo Argentino para realizar acondicionamiento secundario de medicamentos, debido a la ausencia de dirección técnica, un requisito legal indispensable.

La reciente disposición de la ANMAT detalla la suspensión de actividades en la planta de Malvinas Argentinas, donde el Correo realizaba reempaques y etiquetados de productos farmacéuticos. Esta medida es un paso significativo en la regulación de la trazabilidad de los medicamentos en el país.

Principales Motivos de la Revocación

La ANMAT argumenta que la revocación se basa en la falta de dirección técnica, una condición esencial para llevar a cabo actividades relacionadas con medicamentos. Esta irregularidad fue identificada durante una inspección del Registro de Inscripción de Establecimientos y constituye una infracción de la Ley N° 16.463.

Normativas Infringidas

De acuerdo con el decreto correspondiente, todos los establecimientos dedicados al acondicionamiento de medicamentos deben estar supervisados por profesionales habilitados como farmacéuticos o químicos. La falta de cumplimiento con este estándar pone en riesgo la seguridad y calidad de los productos destinados al sistema de salud.

Dedicación de Tareas Suspendidas

A partir de la revocación, el Correo Argentino ya no podrá llevar a cabo tareas de acondicionamiento secundario, que abarca el reetiquetado y la preparación de envases. Esta cancelación afecta directamente al Legajo N° 7512, que contenía la habilitación previa para este tipo de actividades.

Control y Vigilancia Sanitaria Reforzada

Esta acción forma parte de una serie más amplia de medidas implementadas por la ANMAT para fortalecer los controles dentro del sistema de vigilancia sanitaria. Recientemente, el organismo también ha decidido suspender las actividades de dos laboratorios y retirar autorizaciones a otros ocho establecimientos por irregularidades graves.

Las inspecciones han evidenciado fallas en farmacovigilancia, deficiencias en la gestión de calidad y problemas en la infraestructura, lo que ha llevado a la ANMAT a considerar estas infracciones como causales de cancelación inmediata. Esta estrategia busca asegurar la calidad, seguridad y trazabilidad de los medicamentos que se distribuyen a la población.