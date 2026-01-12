INDEC Revela el IPC de Diciembre

La Inflación en Argentina: INDEC Publica el IPC de Diciembre y el Cierre de 2025

Este martes 13 de enero, el INDEC revelará las cifras del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a diciembre, junto al acumulado anual de 2025. ¿Qué nos depara este informe clave para la economía argentina?

Un Análisis Esperado: IPC y Acumulado Anual

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, lo que permitirá conocer el dato mensual y la inflación acumulada del año anterior. Esta cifra se anticipa como la más baja en casi una década.

Las estimaciones de consultoras privadas sugieren que la inflación de diciembre se situará entre 2,2% y 2,6%. Según estos análisis, el IPC del 2025 podría cerrar en torno al 31%, marcando el dato anual más bajo desde 2017, cuando llegó a ser del 24,8%.

¿Qué Revelan las Consultoras sobre Diciembre?

La consultora Equilibra estima que la inflación para diciembre alcanzó un 2,6%, lo que sugiere que el cierre interanual de 2025 será cercano al 31%.

Por otro lado, C&T corroboró cifras similares a través de su propio seguimiento de precios minoristas en el Gran Buenos Aires, señalando un aumento respecto a noviembre, que fue del 2,5%, pero inferior al 2,9% de diciembre de 2024.

La economista Natalia Motyl, en entrevistas con iProUP, previó que el dato del INDEC será de 2,5%, argumentando que factores como el incremento en los precios de la carne y las tarifas influyeron en este resultado.

Proyecciones y Expectativas para el Futuro

El analista Sebastián Cao, de Econométrica, es más optimista y estima que la variación de precios de diciembre se ubica en 2,2%, lo que llevaría el acumulado anual de 2025 al 30,7%. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central mostró que se espera una inflación del 2,3% para diciembre.

Las Variaciones Mensuales del IPC en 2025

En 2025, las variaciones mensuales del IPC se han registrado de la siguiente manera:

Enero: 2,2%

Febrero: 2,4%

Marzo: 3,7%

Abril: 2,8%

Mayo: 1,5%

Junio: 1,6%

Julio: 1,9%

Septiembre: 2,1%

Octubre: 2,3%

Noviembre: 2,5%

El acumulado anual alcanzaría el 27,9%, un alivio en comparación con los años anteriores.

Evolución Interanual del IPC en 2025

La evolución interanual del índice mostró los siguientes porcentajes:

Enero: 84,5%

Febrero: 66,9%

Marzo: 55,9%

Abril: 47,3%

Mayo: 43,5%

Junio: 39,4%

Julio: 36,6%

Agosto: 33,6%

Septiembre: 31,8%

Octubre: 31,3%

Noviembre: 31,4%