Milei sigue los pasos de Trump con un enfoque rudimentario

Milei adopta un enfoque radical en política exterior, alineándose claramente con las decisiones de Trump, independientemente de las consecuencias. Su reciente posicionamiento frente a la caída de Maduro marca un cambio drástico en su discurso político.

El presidente Javier Milei ha encontrado su norte en la política internacional: un alineamiento notorio con la agenda de Donald Trump. Con cada declaración, el líder argentino reafirma su lealtad a un estilo de liderazgo que no teme el uso de la fuerza. En una reciente intervención, exclamó: «La libertad avanza. ¡Viva la libertad, carajo!», evocando el triunfalismo de su predecesor estadounidense.

Una Visión Controvertida sobre Maduro

Milei celebró la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, refiriéndose a él como un «dictador», «terrorista» y «narcotraficante». Maduro ha sido objeto de severas críticas desde su ascenso al poder en 2024, un período marcado por elecciones cuestionadas y una represión sistemática de la oposición. Los informes de las Naciones Unidas, particularmente los de Michelle Bachelet, han documentado abusos graves de derechos humanos bajo su régimen, que ha forzado a casi un 30% de la población a buscar refugio en el extranjero.

¿Defensores de la Democracia?

A pesar de sus afirmaciones, la intervención de Estados Unidos en Venezuela no se justificó sobre bases democráticas. Trump evitó el lenguaje relacionado con la democracia en su declaración inicial, optando por subrayar la amenaza del «narcoterrorismo» y la necesidad de recuperar propiedades de empresas estadounidenses en Venezuela, país que posee las mayores reservas de petróleo del mundo.

La reciente captura de Maduro simboliza un momento clave en la reconfiguración del orden internacional impulsado por Trump. El documento titulado “Estrategia de Seguridad Nacional 2025” respalda el uso de la fuerza en pro de los «intereses nacionales estratégicos», dejando de lado conceptos como la soberanía estatal y la autodeterminación de los pueblos.

El «Corolario Trump» y sus Ramificaciones

La visión de Trump para el orden internacional establece «áreas de influencia» dominadas por potencias líderes y redefine la «Doctrina Monroe» para justificar intervenciones. Este nuevo enfoque trae consigo una expansión hacia territorios como Canadá y Groenlandia, reafirmando la supremacía estadounidense en el continente.

Esta reconfiguración tiene implicaciones directas para América Latina, donde Trump ha expresado su intención de «expulsar» a potencias competidoras, como China y Rusia, y sus aliados en la región, incluyendo a Colombia, Nicaragua y Cuba. A su vez, un acuerdo arancelario actualmente congelado con Argentina incluye cláusulas específicas para contener las exportaciones chinas, favoreciendo el control estadounidense en sectores estratégicos como energía y tecnología.

Consecuencias para Argentina

La adhesión de Milei a las directrices de Trump no solo pone en riesgo la soberanía argentina, sino que también crea un precedente peligroso en las relaciones internacionales. Apoyar una acción militar en Venezuela contradice las bases legales del reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, además de abrir la puerta a posibles conflictos futuros en la región.

La política exterior de las administraciones anteriores, especialmente de los gobiernos kirchneristas, también estuvo marcada por un alineamiento equívoco, generando una carga moral significativa. La actual administración parece seguir esta tendencia, pero en dirección opuesta, en una oscilación que perjudica los intereses permanentes de Argentina y socava los valores democráticos recuperados desde 1983.