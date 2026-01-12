Un Show Íntimo: Hijos, Invitados y Éxitos de Los Piojos, Los Persas, Los Redondos y Charly

Este domingo, el carismático cantante argentino Andrés Ciro Martínez conmemoró sus 58 años de vida por primera vez en un escenario, en un emocionante concierto que reunió a sus fanáticos en Punta del Este.

Con casi cuatro décadas de carrera y un legado musical impresionante, Andrés Ciro decidió festejar su cumpleaños de una manera muy especial. La idea surgió en los días previos a su natalicio, cuando se dio cuenta de que el 11 de enero estaba libre en la agenda del famoso Medio y Medio.

Entradas Agotadas en Horas

Las entradas se pusieron a la venta y se agotaron rápidamente, en menos de cinco horas. No sorprende, dado que la capacidad del recinto es de mil personas y el artista viene de realizar múltiples llenos en grandes estadios como el Estadio Único de La Plata y River.

Una Noche de Estrellas

La celebración no estuvo exenta de invitados especiales. Además de los afortunados asistentes, compartieron la velada Juanse, Emiliano Brancciari de NTVG, Fabián «Zorro» Quintiero, y muchos más. La compañía se completó con sus hijos Alejandro, Manu y Katja, quienes también subieron al escenario.

Un Toque Familiar

Alejandro, conocido por acompañar a su padre en otras presentaciones, colaboró en coros y alternó voces en algunos temas. Manu, quien se presentó como telonera, encantó al público con canciones propias, mientras que Katja se unió a la celebración durante el momento de la torta.

Un Concierto Espectacular

El recital, que superó las dos horas, comenzó a las 21:45 y se extendió casi hasta la medianoche. La lista incluyó clásicos de Los Piojos y Ciro y Los Persas, además de sorprendentes versiones de hits como Raros peinados nuevos de Charly García y Me matan limón de Patricio Rey.

Colaboraciones Memorable

Entre los momentos más destacados, Ciro compartió el escenario con Juanse para interpretar El viejo y otros clásicos junto a Nico Bereciartúa. La noche se convirtió en un festín musical, llena de energía y buena vibra, al ritmo de bluses tradicionales que deslumbraron al público.