Un Show Íntimo: Hijos, Invitados y Éxitos de Los Piojos, Los Persas, Los Redondos y Charly

Andrés Ciro Martínez Celebra su Cumpleaños en un Recital Inolvidable
Este domingo, el carismático cantante argentino Andrés Ciro Martínez conmemoró sus 58 años de vida por primera vez en un escenario, en un emocionante concierto que reunió a sus fanáticos en Punta del Este.
Con casi cuatro décadas de carrera y un legado musical impresionante, Andrés Ciro decidió festejar su cumpleaños de una manera muy especial. La idea surgió en los días previos a su natalicio, cuando se dio cuenta de que el 11 de enero estaba libre en la agenda del famoso Medio y Medio.
Entradas Agotadas en Horas
Las entradas se pusieron a la venta y se agotaron rápidamente, en menos de cinco horas. No sorprende, dado que la capacidad del recinto es de mil personas y el artista viene de realizar múltiples llenos en grandes estadios como el Estadio Único de La Plata y River.
Una Noche de Estrellas
La celebración no estuvo exenta de invitados especiales. Además de los afortunados asistentes, compartieron la velada Juanse, Emiliano Brancciari de NTVG, Fabián «Zorro» Quintiero, y muchos más. La compañía se completó con sus hijos Alejandro, Manu y Katja, quienes también subieron al escenario.
Un Toque Familiar
Alejandro, conocido por acompañar a su padre en otras presentaciones, colaboró en coros y alternó voces en algunos temas. Manu, quien se presentó como telonera, encantó al público con canciones propias, mientras que Katja se unió a la celebración durante el momento de la torta.
Un Concierto Espectacular
El recital, que superó las dos horas, comenzó a las 21:45 y se extendió casi hasta la medianoche. La lista incluyó clásicos de Los Piojos y Ciro y Los Persas, además de sorprendentes versiones de hits como Raros peinados nuevos de Charly García y Me matan limón de Patricio Rey.
Colaboraciones Memorable
Entre los momentos más destacados, Ciro compartió el escenario con Juanse para interpretar El viejo y otros clásicos junto a Nico Bereciartúa. La noche se convirtió en un festín musical, llena de energía y buena vibra, al ritmo de bluses tradicionales que deslumbraron al público.