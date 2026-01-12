ANSES confirma pagos de Becas Progresar: ¿Quiénes reciben su dinero el 12 de enero?

¡Gran noticia para estudiantes! ANSES anuncia el calendario de pagos de las Becas Progresar de enero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Secretaría de Educación han dado a conocer el cronograma de pagos de las Becas Progresar para apoyar a los jóvenes en su trayecto educativo.

Detalles sobre el calendario de pagos

Los pagos comenzarán el lunes 12 de enero y se efectuarán de manera escalonada, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. El desglose es el siguiente:

– DNI terminados en 0 y 1: lunes 12 de enero

– DNI terminados en 2 y 3: martes 13 de enero

– DNI terminados en 4 y 5: miércoles 14 de enero

– DNI terminados en 6 y 7: jueves 15 de enero

– DNI terminados en 8 y 9: viernes 16 de enero

Este sistema de distribución garantiza un acceso ordenado a los fondos para miles de estudiantes en todo el país.

¿Qué son las Becas Progresar?

El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) es una iniciativa del Ministerio de Capital Humano, diseñada para facilitar el acceso y permanencia de los jóvenes en el sistema educativo. Las becas están dirigidas a quienes cursan educación obligatoria, terciaria, universitaria y programas de formación profesional.

Cantidad de las Becas Progresar para 2026

Según la Resolución 388/2025, el monto mensual de las Becas Progresar permanece en $35.000, abonándose en 12 cuotas anuales. Este esquema incluye pagos mensuales, estímulos y reconocimientos al rendimiento académico.

Las cuotas se estructuran de la siguiente manera:

8 cuotas mensuales de $35.000, con una retención del 20% sujeta a la validación de la regularidad académica mediante certificaciones.

2 cuotas estímulo de $35.000, que se entregan al final del ciclo lectivo y dependen de la participación en cursos y actividades formativas.

2 cuotas por mérito académico de $35.000, otorgadas a quienes culminen el ciclo lectivo sin materias pendientes, ya sea en diciembre o en febrero.

Condiciones sobre el pago retenido y la regularidad académica

Es importante destacar que el 20% retenido de cada cuota mensual se liberará una vez que el estudiante demuestre su regularidad escolar o universitaria ante ANSES, a través de la documentación necesaria. Cumplir con estos requisitos es crucial para acceder a todo el monto de la beca y a los beneficios adicionales que ofrece el programa.