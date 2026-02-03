ANSES Anuncia Calendario de Pagos para Beneficiarios en Febrero de 2026

Aumento de Haberes y Calendario de Pagos: Lo Nuevo de ANSES en Febrero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un incremento en los haberes y el calendario de pagos para este mes. Este golpe de mano busca mantener el poder adquisitivo de los jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales en un contexto inflacionario.

Aumento Confirmado en los Haberes

ANSES ratificó un aumento del 2,85% en los haberes, alineado con la inflación registrada en diciembre de 2025. Además, se mantendrá un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, lo que busca mitigar el impacto de la suba de precios.

Montos Actualizados

El haber mínimo después del aumento será de $359.254,35, alcanzando los $429.219,42 con el bono agregado. Por otro lado, la Prestación Básica Universal (PBU) ascenderá a $164.342,47, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fijará en $287.403,48.

Las pensiones no contributivas para invalidez o vejez se establecerán en $251.453,59, y en el extremo opuesto, el monto del haber máximo se sitúa en $2.417.441,63.

Calendario de Pagos de Febrero 2026

El calendario de pagos se organizará, como es habitual, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Este mes, habrá interrupciones en los pagos debido a los feriados de Carnaval, que se celebrarán el lunes 16 y martes 17 de febrero.

Los pagos estarán destinados a jubilados, pensionados y beneficiarios de diversas asignaciones sociales, incluyendo:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

Pensiones No Contributivas (PNC)

Asignaciones Familiares

Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción

Seguro por Desempleo

Motivos del Incremento

Este ajuste está basado en la fórmula de movilidad, que se activa mensualmente según la inflación. En diciembre, el índice de precios al consumidor fue del 2,8%, lo que determinó el ajuste del 2,85% para asegurar precisión en los pagos.

El Gobierno ha señalado que el bono extraordinario de $70.000 se mantendrá en función de la evolución de la inflación y la recuperación económica. Así lo establece el Decreto 65/2026, que asegura esta asistencia hasta que las condiciones macroeconómicas mejoren considerablemente.