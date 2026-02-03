La reforma laboral restringe servicios y prohíbe su uso en puestos permanentes

La reciente aprobación de la Ley 2466 de 2025 transforma el panorama laboral en Colombia, generando amplias implicaciones para el empleo formal y la regulación de contratos. Descubre los aspectos más relevantes que impactarán a empleadores y trabajadores.

Un Nuevo Marco para los Contratos de Prestación de Servicios

Con la entrada en vigencia de la Ley 2466, Colombia redefine la relación laboral, estableciendo condiciones más estrictas sobre el uso de los contratos por prestación de servicios. Esta reforma busca garantizar que los trabajadores reciban todas las protecciones de un contrato laboral formal, especialmente en situaciones donde se deduzcan elementos de subordinación y control.

Elementos Clave de la Nueva Normativa

La legislación señala que no se podrán emplear contratos de prestación de servicios cuando existan características típicas de una relación laboral, tales como:

Horarios definidos

Instrucciones constantes

Dependencia económica

Limitaciones en Contratos a Término Fijo

La reforma también impone límites en los contratos a término fijo. Estos tendrán una duración máxima de 4 años, incluyendo renovaciones, y después de ese período, se transformarán automáticamente en contratos indefinidos. Esto busca fomentar la estabilidad laboral y reducir la precariedad en el empleo.

Reglas para Prórrogas

Los contratos de corto plazo podrán ser prorrogados hasta cuatro veces, sin superar el límite total de 4 años. Las renovaciones automáticas están restringidas a un máximo de tres prórrogas dentro del mismo plazo, después de lo cual cambiarán a un contrato anual.

Actividades Excluidas del Contrato de Prestación de Servicios

Uno de los cambios más destacados es la identificación de ocupaciones que ya no pueden ser contratadas bajo esta modalidad. Actividades que requieren presencia física y continuidad, como:

Personal de enfermería y médicos generales

Conductores de diversos sectores

Estilistas, masajistas y manicuristas

Estas profesiones están sujetas a las condiciones de un contrato laboral formal debido a la naturaleza continua de sus servicios.

Consecuencias de un Uso Inadecuado

El uso indebido de contratos de prestación de servicios podría acarrear sanciones y la obligación de reconocer derechos laborales no concedidos hasta la fecha. Esta legislación exige que las empresas ajusten sus prácticas de contratación a la naturaleza de las funciones desempeñadas.

Implicaciones para el Sector Público y Privado

La nueva normativa se aplicará tanto en el sector público como en el privado, y su implementación será supervisada por las autoridades competentes. La reforma también promueve un principio de estabilidad laboral, evitando prácticas prolongadas que no reconozcan un vínculo indefinido con los trabajadores.