Los correos de la princesa a Epstein reavivan el escrutinio sobre la familia real noruega

A solo días de su juicio, Marius Borg Høiby ha sido arrestado por nuevos delitos. La familia real de Noruega enfrenta un momento crítico y complejo mientras se desarrollan estas acusaciones de violencia y agresiones sexuales.

El inicio de un juicio trascendental

A partir de este martes, Marius Borg Høiby, de 29 años, comparecerá frente al tribunal de Oslo, con la mirada del mundo puesto en él. Sin embargo, su madre, la princesa heredera Mette-Marit, y su padrastro, el príncipe Haakon, no lo acompañarán en este momento crucial.

Un arresto y múltiples acusaciones

El reciente arresto de Høiby, bajo sospecha de agresión, ha incrementado la tensión en la familia real. La policía mencionó que, entre las nuevas acusaciones, se incluyen el porte de un cuchillo y la violación de una orden de restricción.

Un juicio con restricciones a la vista

Durante las próximas siete semanas, se prohibirán las imágenes de Høiby, tanto dentro como fuera del tribunal. Mientras esto ocurre, la atención de la prensa internacional se enfocará en los testimonios y las evidencias presentadas.

Cargos aberrantes y posibles consecuencias

Høiby enfrenta 38 cargos, que incluyen la violación de cuatro mujeres, agresiones y delitos relacionados con drogas. En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar más de una década tras las rejas, lo que sin duda marcará un hito en la historia de la monarquía noruega.

La familia real y su posición ante el escándalo

A pesar de que el palacio insiste en que Høiby no es un miembro oficial de la familia, el príncipe heredero Haakon lo considera un hijo. Este dilema ha llevado a una mayor presión mediática y crítica sobre cómo la familia real maneja sus problemas personales.

Los pormenores de este juicio reflejan no solo los desafíos personales de Høiby, sino también el impacto que estos escándalos tienen en la imagen pública de la monarquía noruega. «Es el mayor escándalo que ha enfrentado la realeza noruega», afirma un periodista destacado en el ámbito real.

Complicaciones dentro de la familia real

En el contexto de este juicio, la salud de Mette-Marit ha causado gran preocupación, pues sufre de fibrosis pulmonar y se están considerando opciones de trasplante. Esto ha llevado a que la atención de la familia se centre en su salud, mientras soportan el peso de las acusaciones contra Høiby.

Un juicio que generará revuelo

El testimonio de las víctimas, muchas de ellas influencers reconocidas, se centrará en las experiencias traumáticas que han vivido. «Este proceso será doloroso para ellas», comentó un periodista que ha seguido de cerca la situación.

Desafíos en la percepción pública de la monarquía

A pesar de todos estos problemas, la familia real mantiene un nivel de apoyo significativo entre la población noruega. Una reciente encuesta indica que el 73% de los ciudadanos aún confían en la monarquía, lo que sugiere que la mayoría está dispuesta a separar el juicio de su percepción general de la familia real.

Sin embargo, el tiempo será el que dicte si lograrán sobrellevar esta tormenta mediática, mientras la audiencia va por delante de una revocación potencial de la monarquía en el Parlamento noruego.