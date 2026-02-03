Incendio en tren de Córdoba: Más de 120 pasajeros en riesgo

Incendio en el Tren de las Sierras: Más de 120 Pasajeros Afectados Sin Lesiones Graves

Un incendio devastador en una formación del Tren de las Sierras este lunes mantuvo en vilo a más de 120 pasajeros. Afortunadamente, no se reportaron heridos graves en el siniestro.

El hecho ocurrió minutos antes de las 20 en la zona de la estación La Calera, específicamente en la intersección de la avenida San Martín con Rivadavia. El fuego fue controlado alrededor de dos horas y media más tarde, según informaron fuentes oficiales del cuerpo de Bomberos de La Calera, que se encuentra al oeste de la capital de Córdoba.

Operativo de Emergencia y Evacuación Rápida Imágenes del incendio comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, mostrando la magnitud del fuego, que fue controlado gracias a un amplio operativo que incluyó tres autobombas y varios camiones cisterna. Además, se sumaron al esfuerzo equipos de Defensa Civil de La Calera y efectivos de las Policías local y Federal.

Rescate Sin Lesiones Graves Los Bomberos confirmaron que en el tren viajaban 130 personas, quienes fueron evacuadas antes de la llegada de los bomberos. Cuatro de ellas fueron trasladadas al hospital de la localidad, y se informó que una niña presentó síntomas de inhalación de humo, aunque no existieron casos graves.

Testimonios de los Pasajeros Juan, uno de los pasajeros, compartió su experiencia con El Doce, describiendo la situación como “una desgracia con mucha suerte”. Relató que todos los viajeros colaboraron para evacuar el tren de forma ordenada, a pesar de que el fuego avanzaba rápidamente.