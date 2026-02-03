Reforma Laboral en Argentina: Análisis del IERAL sobre Contribuciones Patronales y Costos del Empleo

La reciente propuesta de reforma laboral en Argentina, presentada por el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), busca transformar el panorama del empleo formal al establecer modificaciones en las contribuciones patronales, con el objetivo de disminuir los costos laborales.

El informe del IERAL destaca que Argentina enfrenta uno de los mayores desfases entre el salario que percibe el trabajador y el costo total que asume el empleador. Actualmente, cerca del 44% del costo laboral se destina a impuestos y contribuciones, lo que limita considerablemente la creación de empleo formal.

Objetivos de la reforma

La reforma se centra en la necesidad de reorganizar las contribuciones patronales para facilitar la registración de los empleos y reducir la carga financiera sobre los empleadores. Este análisis resalta la urgencia de actuar frente a la alta informalidad laboral, especialmente en pequeñas empresas, así como las limitaciones fiscales que dificultan la reducción de estas cargas.

Medidas propuestas

El proyecto incluye una serie de iniciativas que pretenden reestructurar el sistema laboral, destacándose:

Creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

Este nuevo fondo tiene como finalidad cubrir parcial o totalmente indemnizaciones por despido tras un año de relación laboral registrada. La financiación provendrá de una contribución patronal obligatoria del 3% sobre la nómina salarial, a cambio de lo cual las empresas recibirán una reducción en sus contribuciones al sistema previsional.

Incentivos a la formalización laboral

Se propone el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, que contempla alícuotas reducidas de contribuciones durante los primeros cuatro años de nuevas contrataciones. Esto busca disminuir el costo de incorporación de nuevos empleados y fomentar la formalidad.

Regularización de empleo no registrado

La reforma incluye un Régimen de Regularización de Empleo que permitirá “blanquear” vínculos laborales que actualmente están en la informalidad. Este sistema ofrecerá condonaciones de deudas y planes de pago, promoviendo la inclusión de trabajadores en el sistema previsional.

Reducción de aportes a obras sociales

A partir de 2027, se proyecta una disminución de las contribuciones a obras sociales del 6% al 5%. Esto se implementará con el fin de disminuir los costos no salariales para los empleadores, aunque se advierte de posibles consecuencias sobre los recursos del sistema de salud.

Debates en torno a la reforma

A pesar de su potencial, el informe del IERAL presenta preocupaciones sobre la sostenibilidad y efectividad de algunas medidas. Específicamente, se refie-re a los problemas que podría conllevar la aplicación del FAL y los incentivos temporales del RIFL, que podrían no resolver la informalidad laboral a largo plazo.

Propuesta alternativa del IERAL

Una alternativa que se plantea es establecer un mínimo no imponible para la masa salarial en el cálculo de las contribuciones patronales. Esta medida podría aliviar las cargas de microempresas y pequeñas y medianas empresas (PyMEs), donde se concentra la informalidad laboral, y se considera que tendría un costo fiscal menor en comparación con el FAL.