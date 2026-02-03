El Gobierno reconoce falta de votos y intensifica búsqueda de apoyos en el Senado

El Senado en Tensión: Debate Crucial sobre la Reforma Laboral en Argentina

A medida que se acerca la sesión del Senado del próximo miércoles, el futuro de la reforma laboral impulsada por Javier Milei se enfrenta a un panorama incierto, con el oficialismo luchando por asegurar los votos necesarios.

Con solo una semana para la votación crucial, el Gobierno reconoce que aún no tiene garantizada la media sanción ni el quórum que se requiere para iniciar la sesión. El oficialismo necesita alcanzar al menos 37 votos, y por lo pronto, la estrategia parece centrarse en la reunión que liderará Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, este martes a las 13 horas. Un encuentro posterior con los líderes de otras bancadas aliadas está programado para evaluar el apoyo a la iniciativa, excluyendo al peronismo.

La Estrategia del Oficialismo: Consolidar el Apoyo Las reuniones programadas tienen como objetivo entender mejor la situación actual y «consolidar la redacción final» del proyecto, según fuentes oficiales. Sin embargo, el camino hacia la aprobación no será sencillo.

¿Quiénes Son los Aliados y dónde Está la Falta de Votos? Existen tres bloques que apoyan la reforma: La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, pero juntos apenas suman 34 votos. Esto significa que el oficialismo aún necesita al menos tres votos adicionales para siquiera iniciar la sesión. Si logran el quórum, enfrentan el desafío mayor: conseguir los votos para aprobar los artículos más polémicos de la propuesta.

Las Negociaciones con Gobernadores en el Centro de la Controversia El Gobierno ahora se ve obligado a buscar apoyo en otras bancadas, pero esta tarea no recae en Patricia Bullrich. En cambio, el ministro de Economía, Luis Caputo, se convierte en el principal negociador. Los gobernadores, representantes clave de varios senadores, muestran resistencia, sobre todo en relación con el artículo que propone reducir el impuesto a las Ganancias, alegando el impacto que esto tendría en los recursos provinciales.

¿Posibles Soluciones para Los Gobernadores? Se han planteado ideas para compensar a los gobernadores, como un esquema de coparticipación del impuesto al cheque, una propuesta que ha encontrado resistencia. “La idea es eliminar impuestos, no establecer nuevos mecanismos”, advierten desde La Libertad Avanza.

Negociaciones Intensas con los Gobernadores Clave Las miradas están puestas en varios gobernadores, como Rolando Figueroa de Neuquén, Osvaldo Jaldo de Tucumán, Gustavo Sáenz de Salta y Claudio Vidal de Santa Cruz. Todos ellos representan senadores cruciales, aunque la mayoría proviene del peronismo, lo que podría complicar aún más las negociaciones.

El Peso de los Sindicatos en la Balanza El contexto se torna más complejo debido a la influencia de los sindicatos en cada provincia. “Los gobernadores deben negociar paritarias con sus empleados estatales”, enfatizan desde el oficialismo, lo que añade otro nivel de dificultad a las conversaciones en curso.